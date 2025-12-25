logo_ukra

BTC/USD

87778

ETH/USD

2941.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Такої небезпеки Росія ще не зазнавала: розкрито вкрай несподіваний ефект ударів України
commentss НОВИНИ Всі новини

Такої небезпеки Росія ще не зазнавала: розкрито вкрай несподіваний ефект ударів України

Україна посилює удари по російських кораблях і об’єктах нафтової галузі, що суттєво ускладнює ситуацію для РФ

25 грудня 2025, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сили оборони України дедалі активніше атакують російські кораблі та об’єкти нафтової інфраструктури ворога, завдаючи серйозних проблем Росії. Про це повідомив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко.

Такої небезпеки Росія ще не зазнавала: розкрито вкрай несподіваний ефект ударів України

Удари по російських об'єктах. Фото: з відкритих джерел

"Останнім часом ми фіксуємо значне зростання кількості інцидентів із російськими суднами. Це абсолютно правильний крок від Сил оборони України", — зазначив він. 

Мусієнко підкреслив, що міжнародні партнери, фактично, не втручаються у такі атаки, оскільки розуміють, що Росія фінансує свою армію переважно за рахунок прибутків від продажу нафти.

"Там усвідомлюють, що Путін намагається заробляти кошти не для якихось благих цілей, розвитку держави, а для того, щоб фінансувати війну. Відповідно там розуміють, що потрібно зменшувати потенціал і за допомогою санкцій, і за допомогою пекельних санкцій", — пояснив військовий. 

Проблемною ділянкою для російських військ стають не лише Чорне і Азовське моря, а й Каспійське. Саме туди вже долітають українські дрони. Крім того, увагу привертає Балтійське море, де знаходяться численні стратегічні об’єкти. 

Зокрема, у ніч на 22 грудня ГУР завдало удару по одному з найбільших нафтових терміналів у Чорному морі, що розташований на території Краснодарського краю. Раніше, в ніч на 19 грудня, було завдано удару по російському кораблю в Каспійському морі та по буровій платформі на одному з нафтогазових родовищ. Крім того, СБУ провела безпрецедентну операцію, у результаті якої дрони атакували російський танкер тіньового флоту у Середземному морі, за 2 тисячі кілометрів від України. 

Портал "Коментарі" раніше писав, що запропоновані для України гарантії безпеки, зокрема у форматі п’ятої статті Статуту НАТО або за зразком Будапештського меморандуму, не зможуть забезпечити реальний захист, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/udari-po-rosiyskih-korablyah-viyskoviy-vkazav-tsikavi-detali_n2976797
Теги:

Новини

Всі новини