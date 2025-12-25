Такої небезпеки Росія ще не зазнавала: розкрито вкрай несподіваний ефект ударів України

Сили оборони України дедалі активніше атакують російські кораблі та об’єкти нафтової інфраструктури ворога, завдаючи серйозних проблем Росії. Про це повідомив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко.

Удари по російських об'єктах. Фото: з відкритих джерел

"Останнім часом ми фіксуємо значне зростання кількості інцидентів із російськими суднами. Це абсолютно правильний крок від Сил оборони України", — зазначив він.

Мусієнко підкреслив, що міжнародні партнери, фактично, не втручаються у такі атаки, оскільки розуміють, що Росія фінансує свою армію переважно за рахунок прибутків від продажу нафти.

"Там усвідомлюють, що Путін намагається заробляти кошти не для якихось благих цілей, розвитку держави, а для того, щоб фінансувати війну. Відповідно там розуміють, що потрібно зменшувати потенціал і за допомогою санкцій, і за допомогою пекельних санкцій", — пояснив військовий.

Проблемною ділянкою для російських військ стають не лише Чорне і Азовське моря, а й Каспійське. Саме туди вже долітають українські дрони. Крім того, увагу привертає Балтійське море, де знаходяться численні стратегічні об’єкти.

Зокрема, у ніч на 22 грудня ГУР завдало удару по одному з найбільших нафтових терміналів у Чорному морі, що розташований на території Краснодарського краю. Раніше, в ніч на 19 грудня, було завдано удару по російському кораблю в Каспійському морі та по буровій платформі на одному з нафтогазових родовищ. Крім того, СБУ провела безпрецедентну операцію, у результаті якої дрони атакували російський танкер тіньового флоту у Середземному морі, за 2 тисячі кілометрів від України.

