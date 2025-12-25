Такой опасности Россия еще не испытывала: раскрыт крайне неожиданный эффект ударов Украины

Силы обороны Украины все активнее атакуют российские корабли и объекты нефтяной инфраструктуры врага, нанося серьезные проблемы России. Об этом сообщил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко.

Удары по росийских объектах. Фото: из открытых источников

"В последнее время мы фиксируем значительный рост количества инцидентов с российскими судами. Это абсолютно верный шаг от Сил обороны Украины", — отметил он.

Мусиенко подчеркнул, что международные партнеры фактически не вмешиваются в такие атаки, поскольку понимают, что Россия финансирует свою армию преимущественно за счет доходов от продажи нефти.

"Там отдают себе отчет, что Путин пытается зарабатывать средства не для каких-то благих целей, развития государства, а для того, чтобы финансировать войну. Соответственно там понимают, что нужно уменьшать потенциал и с помощью санкций, и с помощью адских санкций", — пояснил военный.

Проблемным участком для русских войск становятся не только Черное и Азовское моря, но и Каспийское. Именно туда уже долетают украинские дроны. Кроме того, внимание обращает на Балтийское море, где находятся многочисленные стратегические объекты.

В частности, в ночь на 22 декабря ГУР нанес удар по одному из крупнейших нефтяных терминалов в Черном море, расположенном на территории Краснодарского края. Ранее, в ночь на 19 декабря, был нанесен удар по российскому кораблю в Каспийском море и по буровой платформе на одном из нефтегазовых месторождений. Кроме того, СБУ провела беспрецедентную операцию, в результате которой дроны атаковали российский танкер теневого флота в Средиземном море, в 2 тысячах километрах от Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал, что предложенные для Украины гарантии безопасности, в частности в формате пятой статьи Устава НАТО или по образцу Будапештского меморандума, не смогут обеспечить реальную защиту, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.