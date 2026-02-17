logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Такої критики Трамп не переживе: мережа висміяла претензії США до України
commentss НОВИНИ Всі новини

Такої критики Трамп не переживе: мережа висміяла претензії США до України

Американський президент вкотре висловився про переговори

17 лютого 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп закликав Україну якнайшвидше сісти за стіл переговорів з Росією, наголосивши, що Білий дім прагне швидкого завершення війни. Про це лідер США повідомив журналістам на борту Air Force One, що одразу викликало активну реакцію в соцмережах.

Такої критики Трамп не переживе: мережа висміяла претензії США до України

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"[У Женеві] будуть великі переговори. Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу. Ми зараз у такому становищі, що хочемо, щоб вони прийшли", — заявив Трамп, коментуючи майбутні зустрічі.

Переговори в Женеві заплановані на 17 та 18 лютого. Протягом цих двох днів делегації України, США та Росії обговорюватимуть безпекові та гуманітарні питання. До складу української делегації увійшли: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Ці представники працюватимуть над тим, щоб знайти компромісні рішення, які забезпечать стабільність і безпеку в регіоні.

Однак у соцмережах заклик Трампа викликав хвилю критики та іронії. Користувачі наголошували, що Україна вже присутня за столом переговорів, а делегації саме збираються в Женеві, тому подібні коментарі виглядають недоречно. Люди писали:

"Українці закликають — дід випий пігулок."

"Розумні думки… Трамп не знає, що це таке."

"Щось діду знову погано."

"Знову винна Україна, їй та її народу хочуть як найкраще, а вона носом крутить". 

Багато хто в мережі сприйняв заяву Трампа як спробу показати активність напередодні довиборів до Конгресу, використовуючи тему закінчення війни як політичний козир. Водночас експерти відзначають, що фактично Україна вже веде переговори, а її делегація працює над безпековими та гуманітарними аспектами, тож додаткові публічні заклики американського лідера виглядають радше символічно, ніж практично.

Як вже писали "Коментарі", за другий тиждень лютого російські війська зазнали значного збільшення втрат на українському фронті, повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДOM. За його словами, чисельність загиблих та поранених у армії країни-агресорки зросла приблизно на 40–50% порівняно з попереднім періодом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини