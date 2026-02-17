Такої критики Трамп не переживе: мережа висміяла претензії США до України

Президент США Дональд Трамп закликав Україну якнайшвидше сісти за стіл переговорів з Росією, наголосивши, що Білий дім прагне швидкого завершення війни. Про це лідер США повідомив журналістам на борту Air Force One, що одразу викликало активну реакцію в соцмережах.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"[У Женеві] будуть великі переговори. Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу. Ми зараз у такому становищі, що хочемо, щоб вони прийшли", — заявив Трамп, коментуючи майбутні зустрічі.

Переговори в Женеві заплановані на 17 та 18 лютого. Протягом цих двох днів делегації України, США та Росії обговорюватимуть безпекові та гуманітарні питання. До складу української делегації увійшли: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Ці представники працюватимуть над тим, щоб знайти компромісні рішення, які забезпечать стабільність і безпеку в регіоні.

Однак у соцмережах заклик Трампа викликав хвилю критики та іронії. Користувачі наголошували, що Україна вже присутня за столом переговорів, а делегації саме збираються в Женеві, тому подібні коментарі виглядають недоречно. Люди писали:

"Українці закликають — дід випий пігулок." "Розумні думки… Трамп не знає, що це таке." "Щось діду знову погано." "Знову винна Україна, їй та її народу хочуть як найкраще, а вона носом крутить".

Багато хто в мережі сприйняв заяву Трампа як спробу показати активність напередодні довиборів до Конгресу, використовуючи тему закінчення війни як політичний козир. Водночас експерти відзначають, що фактично Україна вже веде переговори, а її делегація працює над безпековими та гуманітарними аспектами, тож додаткові публічні заклики американського лідера виглядають радше символічно, ніж практично.

