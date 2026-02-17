Президент США Дональд Трамп призвал Украину как можно быстрее сесть за стол переговоров с Россией, отметив, что Белый дом стремится к быстрому завершению войны. Об этом лидер США сообщил журналистам на борту Air Force One, что сразу вызвало активную реакцию в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"[В Женеве] будут большие переговоры. Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я вам говорю. Мы сейчас в таком положении, что хотим, чтобы они пришли", — заявил Трамп, комментируя предстоящие встречи.

Переговоры в Женеве запланированы на 17 и 18 февраля. В течение двух дней делегации Украины, США и России будут обсуждать вопросы безопасности и гуманитарности. В состав украинской делегации вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Эти представители будут работать над тем, чтобы найти компромиссные решения, обеспечивающие стабильность и безопасность в регионе.

Однако в соцсетях призыв Трампа вызвал волну критики и иронии. Пользователи отмечали, что Украина уже присутствует за столом переговоров, а делегации собираются в Женеве, поэтому подобные комментарии выглядят неуместно. Люди писали:

"Украинцы призывают — дед выпей таблеток." "Умные мысли… Трамп не знает, что это такое." "Что-то деду снова плохо." "Снова виновата Украина, ей и ее народу хотят как лучше, а она носом крутит".

Многие в сети восприняли заявление Трампа как попытку показать активность накануне довыборов в Конгресс, используя тему окончания войны как политический козырь. В то же время эксперты отмечают, что фактически Украина уже ведет переговоры, а ее делегация работает над аспектами безопасности и гуманитарными, поэтому дополнительные публичные призывы американского лидера выглядят скорее символически, чем практически.

Как уже писали "Комментарии", за вторую неделю февраля российские войска понесли значительное увеличение потерь на украинском фронте, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДOM. По его словам, численность погибших и раненых в армии страны-агрессорки выросла примерно на 40-50% по сравнению с предыдущим периодом.