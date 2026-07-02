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Такого жаху на війні ще не було: Україна у відчаї терміново звернулася до 40 країн

Україна просить передати ракети в рахунок майбутніх поставок, уже законтрактованих для неї

2 липня 2026, 20:05
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Клименко Елена

Україна звернулася до 40 держав-партнерів із закликом терміново передати ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб посилити захист неба вже найближчим часом. Йдеться про тимчасову передачу боєприпасів із подальшою компенсацією за рахунок майбутніх поставок, які вже законтрактовані для України. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Такого жаху на війні ще не було: Україна у відчаї терміново звернулася до 40 країн

Фото: з відкритих джерел

У відомстві наголосили, що найбільшою проблемою для української протиповітряної оборони залишається перехоплення балістичних ракет. Саме дефіцит боєприпасів до комплексів Patriot суттєво обмежує можливості ефективно протидіяти таким загрозам.

У Міноборони нагадали, що навесні Україна уклала найбільший на сьогодні контракт на закупівлю сотень ракет PAC-2 для систем Patriot. Реалізувати цю угоду вдалося за підтримки Німеччини, однак постачання здійснюватиметься поступово протягом наступних років.

Також уперше було започатковано механізм закупівлі майже сотні ракет для Patriot на суму близько одного мільярда доларів. Фінансування забезпечується за рахунок кредитної програми Європейського Союзу. Крім того, цього року Україна вперше почала отримувати ракети зі складів дружніх держав, що дозволило частково зміцнити систему протиповітряної оборони.

Попри це, у Міноборони підкреслюють, що наявних запасів недостатньо для відбиття всіх російських атак. Саме тому Київ звернувся до партнерів із проханням передати ракети вже зараз, а в майбутньому замінити їх новими партіями, які надійдуть за чинними контрактами.

У відомстві також зазначили, що ефективність захисту українського повітряного простору значною мірою залежатиме від оперативності рішень союзників, розширення механізму PURL та реалізації програми JUMPSTART, які мають прискорити постачання необхідного озброєння.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов проаналізував масовану російську атаку по Україні в ніч на 2 липня та оцінив, наскільки ймовірним є повторення подібного удару найближчим часом.



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