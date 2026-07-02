Такого ужаса на войне еще не было: Украина в отчаянии срочно обратилась в 40 стран

Украина обратилась к 40 странам-партнерам с призывом срочно передать ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы усилить защиту неба уже в ближайшее время. Речь идет о временной передаче боеприпасов с последующей компенсацией за счет будущих поставок, которые уже законтрактованы для Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Фото: из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что самой большой проблемой для украинской противовоздушной обороны остается перехват баллистических ракет. Именно дефицит боеприпасов в комплексах Patriot существенно ограничивает возможности эффективно противодействовать таким угрозам.

В Минобороны напомнили, что весной Украина заключила самый большой на сегодняшний день контракт на закупку сотен ракет PAC-2 для систем Patriot. Реализовать это соглашение удалось при поддержке Германии, однако поставки будут осуществляться постепенно в течение следующих лет.

Также впервые был начат механизм закупки почти сотни ракет для Patriot на сумму около одного миллиарда долларов. Финансирование обеспечивается кредитной программой Европейского Союза. Кроме того, в текущем году Украина впервые начала получать ракеты из составов дружественных государств, что позволило частично укрепить систему противовоздушной обороны.

Несмотря на это, в Минобороны подчеркивают, что имеющихся запасов недостаточно для отражения всех российских атак. Поэтому Киев обратился к партнерам с просьбой передать ракеты уже сейчас, а в будущем заменить их новыми партиями, которые поступят по действующим контрактам.

В ведомстве также отметили, что эффективность защиты украинского воздушного пространства будет в значительной степени зависеть от оперативности решений союзников, расширения механизма PURL и реализации программы JUMPSTART, которые должны ускорить поставки необходимого вооружения.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов проанализировал массированную российскую атаку по Украине в ночь на 2 июля и оценил, насколько вероятным является повторение подобного удара в ближайшее время.