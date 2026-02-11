Такого страху окупанти не відчували: стало відомо про нечувану проблему армії РФ

Російські військові звернулися до Роскомнагляду із закликом не обмежувати роботу Telegram, назвавши месенджер своїм "єдиним каналом зв’язку". За їхніми словами, месенджер необхідний для координації дій під час боротьби з безпілотниками та обміну оперативною інформацією. При цьому деякі проросійські джерела звинувачують засновника Telegram Павла Дурова у "потуранні ворогам", підкреслюючи, що месенджер використовується не лише для зв’язку, а й для стратегічної комунікації.

Фото: з відкритих джерел

Попри обговорення можливих обмежень у роботі сервісу, у проросійських колах запевняють, що повного блокування Telegram не передбачається. Про це повідомляє російський медіа-персоналія Борис Корчевніков.

Відеозвернення російських військових, що ідентифікують себе як учасники групи "Альбатрос", було опубліковано моніторинговим каналом Lpr 1. У ньому вони зазначили, що месенджер є їхньою основною платформою для оперативного обміну даними та командування підрозділами. Військові попросили не сповільнювати роботу Telegram і не обмежувати його функціонал на "нових територіях", оскільки це може значно ускладнити управління підрозділами. Багато з них демонструють обличчя закритими, підкреслюючи конфіденційність своїх повідомлень і водночас небезпеку для себе.

Один із тематичних пабліків називає Telegram "ключовим каналом зв’язку", який дозволяє координувати дії підрозділів, передавати накази, координати та дані з дронів. Автори повідомлення додають, що робочої альтернативи цьому месенджеру наразі немає, а будь-яке уповільнення або блокування негативно вплине на керованість військами. За оцінками офіцерів, втрата можливості оперативного передавання відео та зображень може знизити ефективність координації на 20–30%, особливо у сфері логістики та цілевказівки. Публікації у Z-пабліках підкреслюють, що Telegram фактично виконує роль "польового штабу в кишені", без якого ведення бойових операцій стає складнішим.

