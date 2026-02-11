logo_ukra

Такого страху окупанти не відчували: стало відомо про нечувану проблему армії РФ
Такого страху окупанти не відчували: стало відомо про нечувану проблему армії РФ

11 лютого 2026, 10:45
Клименко Елена

Російські військові звернулися до Роскомнагляду із закликом не обмежувати роботу Telegram, назвавши месенджер своїм "єдиним каналом зв’язку". За їхніми словами, месенджер необхідний для координації дій під час боротьби з безпілотниками та обміну оперативною інформацією. При цьому деякі проросійські джерела звинувачують засновника Telegram Павла Дурова у "потуранні ворогам", підкреслюючи, що месенджер використовується не лише для зв’язку, а й для стратегічної комунікації.

Попри обговорення можливих обмежень у роботі сервісу, у проросійських колах запевняють, що повного блокування Telegram не передбачається. Про це повідомляє російський медіа-персоналія Борис Корчевніков.

Відеозвернення російських військових, що ідентифікують себе як учасники групи "Альбатрос", було опубліковано моніторинговим каналом Lpr 1. У ньому вони зазначили, що месенджер є їхньою основною платформою для оперативного обміну даними та командування підрозділами. Військові попросили не сповільнювати роботу Telegram і не обмежувати його функціонал на "нових територіях", оскільки це може значно ускладнити управління підрозділами. Багато з них демонструють обличчя закритими, підкреслюючи конфіденційність своїх повідомлень і водночас небезпеку для себе.

Один із тематичних пабліків називає Telegram "ключовим каналом зв’язку", який дозволяє координувати дії підрозділів, передавати накази, координати та дані з дронів. Автори повідомлення додають, що робочої альтернативи цьому месенджеру наразі немає, а будь-яке уповільнення або блокування негативно вплине на керованість військами. За оцінками офіцерів, втрата можливості оперативного передавання відео та зображень може знизити ефективність координації на 20–30%, особливо у сфері логістики та цілевказівки. Публікації у Z-пабліках підкреслюють, що Telegram фактично виконує роль "польового штабу в кишені", без якого ведення бойових операцій стає складнішим.

Як вже писали "Коментарі", президент Литви Гітанас Науседа розкритикував деяких європейських лідерів за їхні заклики до діалогу з агресивною Росією, зазначивши, що такі заяви підривають авторитет Європи та демонструють непослідовність у політиці щодо РФ, повідомляє LRT.



