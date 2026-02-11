Такого страха оккупанты не испытывали: стало известно о неслыханной проблеме армии РФ

Российские военные обратились в Роскомнадзор с призывом не ограничивать работу Telegram, назвав мессенджер своим "единственным каналом связи". По их словам, мессенджер необходим для координации действий в борьбе с беспилотниками и обмена оперативной информацией. При этом некоторые пророссийские источники обвиняют основателя Telegram Павла Дурова в "попустительстве врагам", подчеркивая, что мессенджер используется не только для связи, но и для стратегической коммуникации.

Фото: из открытых источников

Несмотря на обсуждение возможных ограничений в работе сервиса, в пророссийских кругах уверяют, что полной блокировки Telegram не предполагается. Об этом сообщает российская медиа-персоналия Борис Корчевников.

Видеообращение российских военных, идентифицирующих себя как участники группы "Альбатрос", опубликовано мониторинговым каналом Lpr 1. В нем они отметили, что мессенджер является их основной платформой для оперативного обмена данными и командования подразделениями. Военные попросили не замедлять работу Telegram и не ущемлять его функционал на "новых территориях", поскольку это может значительно усложнить управление подразделениями. Многие из них демонстрируют лицо закрытыми, подчеркивая конфиденциальность своих сообщений и одновременно опасность для себя.

Один из тематических пабликов называет Telegram "ключевым каналом связи", позволяющим координировать действия подразделений, передавать приказы, координаты и данные из дронов. Авторы сообщения добавляют, что рабочей альтернативы этому мессенджеру нет, а любое замедление или блокирование негативно повлияет на управляемость войсками. По оценкам офицеров, потеря возможности оперативной передачи видео и изображений может снизить эффективность координации на 20–30%, особенно в области логистики и целеуказания. Публикации в Z-пабликах подчеркивают, что Telegram фактически исполняет роль "полевого штаба в кармане", без которого ведение боевых операций становится сложнее.

