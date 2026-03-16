Такого страху Москва не переживе: стало відомо про несподіваний задум України

Зараз Україна активно працює над створенням коридорів для безпечного проникнення своїх безпілотників у повітряний простір Москви, повідомив у ефірі Radio NV Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру. За його словами, на вихідних на підльоті до російської столиці було збито понад сотню українських дронів, а аеродроми закривалися, що свідчить про підготовку Москви до протидії.

Дикий нагадав, що на початкових етапах діп-страйків головним завданням було продемонструвати можливість дронів долітати до Москви. Така демонстрація мала потужний психологічний ефект на росіян: навіть обмежена кількість дронів викликала шок, адже столиця РФ велика і захищена. Цей ефект змусив Кремль серйозно зміцнити систему протиповітряної оборони навколо Москви.

При цьому він зазначив, що ресурси російського ППО обмежені, і через концентрацію сил навколо столиці та на фронті й у Криму решта регіонів залишилася слабо прикритою. Щоб сформувати московське кільце ППО, вперше в історії РФ довелося знімати ЗРК навіть з охорони ядерних об’єктів на півночі країни. Саме це дало Україні змогу сконцентрувати атаки на Кримі та фронтових районах.

“На певний час ми залишили Москву в спокої. Це було стратегічно виправдано: за обмеженої кількості дронів немає сенсу символічно “кошмарити” столицю, тоді як можна максимально використовувати слабо прикриті віддалені регіони, де розташовані оборонні заводи та нафтопереробні підприємства”, — пояснив Дикий.

