Такого страха Москва не переживет: стало известно о неожиданном замысле Украины

В настоящее время Украина активно работает над созданием коридоров для безопасного проникновения своих беспилотников в воздушное пространство Москвы, сообщил в эфире Radio NV Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра. По его словам, на выходных на подлете в российскую столицу было сбито более сотни украинских дронов, а аэродромы закрывались, что свидетельствует о подготовке Москвы к противодействию.

Дикий напомнил, что на начальных этапах дип-забастовок главной задачей было продемонстрировать возможность дронов долетать до Москвы. Такая демонстрация оказала мощный психологический эффект на россиян: даже ограниченное количество дронов вызвало шок, ведь столица РФ велика и защищена. Этот эффект заставил Кремль серьезно укрепить систему противовоздушной обороны вокруг Москвы.

При этом он отметил, что ресурсы российского ПВО ограничены, и из-за концентрации сил вокруг столицы и на фронте и в Крыму остальные регионы остались слабо прикрытыми. Чтоб сформировать столичное кольцо ПВО, в первый раз в истории РФ пришлось снимать ЗРК даже с охраны ядерных объектов на севере страны. Именно это позволило Украине сконцентрировать атаки в Крыму и фронтовых районах.

"На время мы оставили Москву в покое. Это было стратегически оправдано: при ограниченном количестве дронов нет смысла символически "кошмарить" столицу, тогда как можно максимально использовать слабо прикрытые отдаленные регионы, где расположены оборонные заводы и нефтеперерабатывающие предприятия", — пояснил Дикий.

"На время мы оставили Москву в покое. Это было стратегически оправдано: при ограниченном количестве дронов нет смысла символически "кошмарить" столицу, тогда как можно максимально использовать слабо прикрытые отдаленные регионы, где расположены оборонные заводы и нефтеперерабатывающие предприятия", — пояснил Дикий.