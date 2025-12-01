Такого сорому окупанти ще не знали: у ЗСУ розкрили шокуючий факт

Немає жодних підстав вважати, що росіяни нібито "захопили" населені пункти Ставки та Новоселівка на Донеччині, заявили у Третьому армійському корпусі.

Фото: з відкритих джерел

У повідомленні наголошується, що заява командування 20-ї армії та Міноборони РФ про нібито контроль над цими населеними пунктами у зоні відповідальності 60-ї ОМБр є черговою інформаційною маніпуляцією.

"Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи", — пояснюють у Третьому армійському корпусі.

При цьому підкреслюють, що кожну таку групу українські підрозділи систематично знищують, а командири 20-ї армії РФ продовжують повідомляти про вигадані досягнення для задоволення вище стоячого командування.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка — не існує!", — зазначив командир бригади Дмитро Рогозюк.

У Третьому армійському корпусі оприлюднили відео, де російські полонені підтверджують, що в цих населених пунктах їхніх військ не було, а завдання полягало лише у встановленні триколора.

Зокрема, вранці 29 жовтня російські загарбники показово повісили триколор на стелі Покровська, але вже за годину прапор було знищено. Моніторинговий проєкт DeepState зазначав, що "російська ганчірка як з’явилася — так і зникла".

