Такого стыда оккупанты еще не знали: в ВСУ раскрыли шокирующий факт

29 октября россияне установили триколор на потолке Покровска, который через час уничтожили

1 декабря 2025, 16:10
Нет никаких оснований полагать, что россияне якобы "захватили" населенные пункты Ставки и Новоселовка Донецкой области, заявили в Третьем армейском корпусе.

Такого стыда оккупанты еще не знали: в ВСУ раскрыли шокирующий факт

В сообщении отмечается, что заявление командования 20-й армии и Минобороны РФ о якобы контроле этих населенных пунктов в зоне ответственности 60-й ОМБр является очередной информационной манипуляцией.

"Противник использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи", — объясняют в Третьем армейском корпусе.

При этом подчеркивают, что каждую такую группу украинские подразделения систематически уничтожают, а командиры 20-й армии РФ продолжают сообщать о вымышленных достижениях для удовлетворения вышестоящего командования.

"60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка — не существует!", — отметил командир бригады Дмитрий Рогозюк.

В Третьем армейском корпусе обнародовали видео, где российские пленные подтверждают, что в этих населенных пунктах их войск не было, а задача заключалась лишь в установлении триколора.

В частности, утром 29 октября российские захватчики показательно повесили триколор на потолке Покровска, но уже через час флаг был уничтожен. Мониторинговый проект DeepState отмечал, что "российская тряпка как появилась – так и исчезла".

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
