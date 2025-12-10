Такого ще не було: стало відомо про нову страшну загрозу для України

Німецький дослідницький центр Kiel Institute попереджає, що у 2025 році обсяг військової допомоги Україні може опинитися на рекордно низькому рівні. За даними аналітиків, раніше основну частку підтримки Києва забезпечували США, які після повернення Дональда Трампа до влади у січні 2025 року планують значно скоротити участь у наданні допомоги. До цього моменту американська сторона забезпечувала понад половину всієї міжнародної військової підтримки України.

Фото: 24Канал

На тлі зменшення американських постачань, європейські країни спочатку намагалися компенсувати цей дефіцит і підтримати темп допомоги. Проте пізніше вони не змогли утримати попередній рівень підтримки. За даними на жовтень 2025 року, Європа не змогла зберегти динаміку, що була характерна для першого півріччя, і поступово втратила позиції у забезпеченні військових ресурсів для України.

Крістоф Требеш, керівник аналітичної групи Kiel Institute, яка відстежує військову, фінансову та гуманітарну підтримку, наголосив, що, якщо нинішнє уповільнення продовжиться найближчими місяцями, 2025 рік може стати найслабшим за рівнем нових зобов’язань щодо допомоги Україні з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії.

Аналітики відзначають, що цей спад обсягів допомоги має потенційно серйозні наслідки для обороноздатності України та здатності підтримувати позиції на фронті. Попри поточну стабільність у деяких секторах, майбутнє військової допомоги залишається під питанням, оскільки ключові донори переглядають свої пріоритети та бюджетні витрати.

