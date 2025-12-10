Такого еще не было: стало известно о новой страшной угрозе для Украины

Немецкий исследовательский центр Kiel Institute предупреждает, что в 2025 году объем военной помощи Украине может оказаться на рекордно низком уровне. По данным аналитиков, ранее основную долю поддержки Киева обеспечивали США, которые по возвращении Дональда Трампа к власти в январе 2025 года планируют значительно сократить участие в оказании помощи. До этого момента американская сторона обеспечивала более половины всей международной военной поддержки Украины.

Фото: 24Канал

На фоне уменьшения американских поставок европейские страны сначала пытались компенсировать этот дефицит и поддержать темп помощи. Однако позже они не смогли удержать прежний уровень поддержки. По данным на октябрь 2025 года, Европа не смогла сохранить динамику, характерную для первого полугодия, и постепенно потеряла позиции в обеспечении военных ресурсов для Украины.

Кристоф Требеш, руководитель аналитической группы Kiel Institute, отслеживающей военную, финансовую и гуманитарную поддержку, отметил, что, если нынешнее замедление продлится в ближайшие месяцы, 2025 год может стать самым слабым по уровню новых обязательств по помощи Украине с 2022 года, когда началось полномасштаб.

Аналитики отмечают, что спад объемов помощи имеет потенциально серьезные последствия для обороноспособности Украины и способности поддерживать позиции на фронте. Несмотря на стабильность в некоторых секторах, будущее военной помощи остается под вопросом, поскольку ключевые доноры пересматривают свои приоритеты и бюджетные расходы.

Как уже писали "Комментарии", переговоры между Украиной и Польшей о возможной передаче истребителей МиГ-29 продолжаются, и окончательное решение еще не принято. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши, отметив, что вопрос прорабатывается активно, но окончательное решение зависит от ряда технических и стратегических аспектов.