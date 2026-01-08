Такого сценрію Україна не переживе: стало відомо про сценарій зради від союзників

Після закінчення війни Україні належить знайти нову модель економічного розвитку та визначити джерела фінансування для відбудови. Одним із важливих напрямів є співпраця з міжнародними партнерами щодо спільних фондів і встановлення правил для економіки. Однак, як наголошує доктор економічних наук Андрій Длігач, є певний ризик у цих процесах, який може стати загрозою для майбутнього розвитку країни.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що Україні необхідно бути обережною, аби не потрапити у пастку, що обмежить її можливості на майбутнє. За його словами, одним із таких ризиків є можливість закріплення за Україною ролі постачальника сировини, що може стати перешкодою для економічного зростання.

"Я теж боюся ресурсної пастки щодо України, бо зараз мова йде про створення фондів з нашими американськими партнерами. Ці фонди поки виглядають не суто ресурсними, але ресурс там все ж таки переважає", – зазначив Длігач.

За його словами, в Україні справді є великі запаси корисних копалин: нафта, газ, титан, літій. Однак він зауважив, що не всі родовища можуть бути вигідними для розробки через складність або високі витрати порівняно з іншими країнами.

"Україна має потенціал для розвитку, але для цього потрібен чіткий національний план, а не чужі сценарії. Стратегія, що зводиться лише до видобутку, не дозволить країні зробити справжній прорив", – зазначив він.

Зі слів економіста, приклад Венесуели є яскравим доказом того, як країна з величезними ресурсами не змогла реалізувати свій потенціал через неправильну стратегію розвитку.

"Венесуела могла б розвивати нафтопереробку, промисловість, залучати міжнародних інвесторів і стати індустріальним тигром, але цього не сталося", – зауважив Длігач.

Як вже писали "Коментарі", політолог Євген Магда висловив думку, що президенту України Володимиру Зеленському слід чіткіше усвідомлювати принципи республіканської системи управління, адже Україна не є абсолютною монархією.