logo_ukra

BTC/USD

90443

ETH/USD

3124.42

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Такого сценрію Україна не переживе: стало відомо про сценарій зради від союзників
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого сценрію Україна не переживе: стало відомо про сценарій зради від союзників

Україна має багаті запаси корисних копалин, але деякі родовища можуть бути важкими для розробки

8 січня 2026, 08:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після закінчення війни Україні належить знайти нову модель економічного розвитку та визначити джерела фінансування для відбудови. Одним із важливих напрямів є співпраця з міжнародними партнерами щодо спільних фондів і встановлення правил для економіки. Однак, як наголошує доктор економічних наук Андрій Длігач, є певний ризик у цих процесах, який може стати загрозою для майбутнього розвитку країни.

Такого сценрію Україна не переживе: стало відомо про сценарій зради від союзників

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що Україні необхідно бути обережною, аби не потрапити у пастку, що обмежить її можливості на майбутнє. За його словами, одним із таких ризиків є можливість закріплення за Україною ролі постачальника сировини, що може стати перешкодою для економічного зростання.

"Я теж боюся ресурсної пастки щодо України, бо зараз мова йде про створення фондів з нашими американськими партнерами. Ці фонди поки виглядають не суто ресурсними, але ресурс там все ж таки переважає", – зазначив Длігач. 

За його словами, в Україні справді є великі запаси корисних копалин: нафта, газ, титан, літій. Однак він зауважив, що не всі родовища можуть бути вигідними для розробки через складність або високі витрати порівняно з іншими країнами.

"Україна має потенціал для розвитку, але для цього потрібен чіткий національний план, а не чужі сценарії. Стратегія, що зводиться лише до видобутку, не дозволить країні зробити справжній прорив", – зазначив він. 

Зі слів економіста, приклад Венесуели є яскравим доказом того, як країна з величезними ресурсами не змогла реалізувати свій потенціал через неправильну стратегію розвитку.

"Венесуела могла б розвивати нафтопереробку, промисловість, залучати міжнародних інвесторів і стати індустріальним тигром, але цього не сталося", – зауважив Длігач. 

Як вже писали "Коментарі", політолог Євген Магда висловив думку, що президенту України Володимиру Зеленському слід чіткіше усвідомлювати принципи республіканської системи управління, адже Україна не є абсолютною монархією.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини