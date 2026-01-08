logo

Такого сценрия Украина не переживет: стало известно о сценарии предательства от союзников
Такого сценрия Украина не переживет: стало известно о сценарии предательства от союзников

У Украины есть богатые запасы полезных ископаемых, но некоторые месторождения могут быть тяжелыми для разработки

8 января 2026, 08:30
После войны Украине предстоит найти новую модель экономического развития и определить источники финансирования для восстановления. Одним из важных направлений является сотрудничество с международными партнерами по совместным фондам и установление правил для экономики. Однако, как отмечает доктор экономических наук Андрей Длигач, определенный риск в этих процессах, который может стать угрозой для будущего развития страны.

Такого сценрия Украина не переживет: стало известно о сценарии предательства от союзников

Эксперт отметил, что Украине необходимо осторожничать, чтобы не попасть в ловушку, что ограничит ее возможности на будущее. По его словам, один из таких рисков — возможность закрепления за Украиной роли поставщика сырья, что может стать препятствием для экономического роста.

"Я тоже боюсь ресурсной ловушки по Украине, потому что сейчас речь идет о создании фондов с нашими американскими партнерами. Эти фонды пока выглядят не сугубо ресурсными, но ресурс там все же преобладает", — отметил Длигач.

По его словам, в Украине действительно есть большие запасы полезных ископаемых: нефть, газ, титан, литий. Однако он отметил, что не все месторождения могут быть выгодны для разработки из-за сложности или высоких затрат по сравнению с другими странами.

"Украина имеет потенциал для развития, но для этого нужен четкий национальный план, а не чужие сценарии. Сводимая лишь к добыче стратегия не позволит стране совершить настоящий прорыв", – отметил он.

По словам экономиста, пример Венесуэлы является ярким доказательством того, как страна с огромными ресурсами не смогла реализовать свой потенциал из-за неправильной стратегии развития.

"Венесуэла могла бы развивать нефтепереработку, промышленность, привлекать международных инвесторов и стать индустриальным тигром, но этого не произошло", – отметил Длигач.

Как уже писали "Комментарии", политолог Евгений Магда выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует более четко осознавать принципы республиканской системы управления, ведь Украина не является абсолютной монархией.



