Такого РФ не бачила з початку війни: на Заході оголосили надпотужне покарання Путіну

На четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Велика Британія оголосила про введення найбільш масштабного пакета санкцій проти РФ з початку війни у 2022 році. Як повідомляє урядовий портал Лондона, до нового списку обмежень увійшли майже 300 заходів, спрямованих на ключові джерела доходів Росії та постачальників військової техніки, яка використовується у війні проти України.

Фото: з відкритих джерел

Серед компаній, які потрапили під санкції, — одна з найбільших світових нафтопровідних корпорацій "Транснєфть", яка забезпечує транспортування понад 80% російського експорту нафти. Нові обмеження значно ускладнять Кремлю пошук покупців для "чорного золота", яке вже перебуває під міжнародними санкціями.

За даними британського уряду, попередні санкції вже позбавили президента Росії Володимира Путіна понад 450 млрд доларів, що відповідає сумі, необхідній для фінансування ще двох років війни. Поточні доходи Росії від нафтогазового експорту є найнижчими з 2020 року, а економіка країни демонструє явну стагнацію.

Окремий напрям нових обмежень спрямований на "тіньовий флот" і компанії, які допомагають Росії обходити санкції та здійснювати торгівлю нафтою. Під санкції потрапили 175 компаній нафтової мережі 2Rivers та 48 танкерів, що перевозять російську нафту.

Додатково новий пакет обмежень стосується:

· 49 фізичних і юридичних осіб, причетних до постачання компонентів для російських дронів і зброї;

· трьох компаній у сфері цивільної ядерної енергетики;

· шести об’єктів у секторі скрапленого природного газу (СПГ);

· дев’яти російських банків, які обробляють міжнародні платежі, необхідні для фінансування війни.

