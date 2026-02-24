Такого РФ не видела с начала войны: на Западе объявили сверхмощное наказание Путину

На четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, Великобритания объявила о введении наиболее масштабного пакета санкций против РФ с начала войны в 2022 году. Как сообщает правительственный портал Лондона, в новый список ограничений вошли около 300 мер, направленных на ключевые источники доходов России и поставщиков военной техники, используемой в войне против Украины.

Фото: из открытых источников

Среди попавших под санкции компаний — одна из крупнейших мировых нефтепроводных корпораций "Транснефть", которая обеспечивает транспортировку более 80% российского экспорта нефти. Новые ограничения значительно усложнят Кремлю поиск покупателей для "черного золота", уже находящегося под международными санкциями.

По данным британского правительства, предыдущие санкции уже лишили президента России Владимира Путина более 450 млрд долларов, что соответствует сумме, необходимой для финансирования еще двух лет войны. Текущие доходы России от нефтегазового экспорта самые низкие с 2020 года, а экономика страны демонстрирует явную стагнацию.

Отдельное направление новых ограничений направлено на "теневой флот" и компании, помогающие России обходить санкции и осуществлять торговлю нефтью. Под санкции оказались 175 компаний нефтяной сети 2Rivers и 48 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Дополнительно новый пакет ограничений касается:

· 49 физических и юридических лиц, причастных к поставке компонентов для русских дронов и оружия;

· трех компаний в области гражданской ядерной энергетики;

· шести объектов в секторе сжиженного природного газа (СПГ);

· девяти российских банков, обрабатывающих международные платежи, необходимые для финансирования войны.

