Такого раніше світ ще не бачив: у США вказали на кардинальні зміни, які пережила українська армія

Українська армія за два десятиліття пройшла шлях від структури із радянською спадщиною до сили, здатної швидко змінювати тактику просто на полі бою. Значною мірою цей процес прискорила сама російська агресія. Про це пише генерал-лейтенант армії США у відставці Марк Гертлінг у The Bulwark.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Гертлінг згадує свою першу зустріч з українськими військовими у 2004 році, коли працював з контингентом ЗСУ в Іраку. За його оцінкою, тоді армія мала серйозні проблеми з дисципліною, логістикою, підготовкою та боєздатністю. Офіцерам бракувало компетентності, сержантський корпус був слабким, а корупція залишалася системною проблемою.

Поступово ситуація почала змінюватися. Українські військові переймали нові принципи підготовки, а сержантів відправляли на навчання до США. Після 2014 року цей процес значно прискорила війна з Росією.

На думку Гертлінга, Москва фактично сама допомогла Україні створити армію, якої найбільше побоювалася. До 2022 року українські командири отримали реальний бойовий досвід, а молодші офіцери навчилися самостійно ухвалювати рішення.

Головною перевагою ЗСУ генерал називає здатність адаптуватися. Підрозділи швидко змінюють тактику, використовують дрони, розосереджені операції, розвідку та РЕБ, коли ситуація на фронті змінюється.

При цьому Гертлінг застерігає від думки, що саме Захід "створив" сучасну українську армію. За його словами, українці не скопіювали американську модель, а створили власну систему, пристосовану до реальної війни.

Сьогодні, зазначає генерал, уже західні військові вивчають український досвід. Водночас політичні реформи в Україні залишаються складнішими: проблеми корупції та управління повністю не зникли. Проте, на думку Гертлінга, ключове досягнення країни полягає у формуванні демократичної ідентичності, яку суспільство готове захищати.

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