Такого раньше мир еще не видел: в США указали на кардинальные перемены, которые пережила украинская армия

Украинская армия за два десятилетия прошла путь от структуры с советским наследием до силы, способной быстро менять тактику прямо на поле боя. В значительной степени этот процесс ускорила самая российская агрессия. Об этом пишет генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Гертлинг в The Bulwark.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Гертлинг вспоминает свою первую встречу с украинскими военными в 2004 году, когда работал с контингентом ВСУ в Ираке. По его оценке, тогда у армии были серьезные проблемы с дисциплиной, логистикой, подготовкой и боеспособностью. Офицерам не хватало компетентности, сержантский корпус был слабым, а коррупция оставалась системной проблемой.

Постепенно ситуация стала меняться. Украинские военные перенимали новые принципы подготовки, а сержантов отправляли на обучение в США. После 2014 г. этот процесс значительно ускорила война с Россией.

По мнению Гертлинга, Москва фактически сама помогла Украине создать армию, которой больше всего опасалось. К 2022 году украинские командиры получили реальный боевой опыт, а младшие офицеры научились самостоятельно принимать решение.

Главным преимуществом ВСУ генерал называет способность адаптироваться. Подразделения быстро меняют тактику, используют дроны, рассредоточенные операции, разведку и РЭБ, когда ситуация на фронте меняется.

При этом Гертлинг предостерегает от мысли, что именно Запад создал современную украинскую армию. По его словам, украинцы не скопировали американскую модель, а создали собственную систему, адаптированную к реальной войне.

Сегодня, как отмечает генерал, уже западные военные изучают украинский опыт. В то же время, политические реформы в Украине остаются сложнее: проблемы коррупции и управления полностью не исчезли. Однако, по мнению Гертлинга, ключевое достижение страны состоит в формировании демократической идентичности, которую общество готово защищать.

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