Такого прогнозу закінчення війни ще не було: у Раді шокували заявою
Такого прогнозу закінчення війни ще не було: у Раді шокували заявою

У парламенті оцінили ймовірність завершення війни в Україні найближчим часом

5 листопада 2025, 08:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Попри численні обстріли та спроби російської армії розширити фронт війни, у Верховній Раді не виключають можливості завершення конфлікту в Україні найближчим часом. Відзначається, що існує ймовірність, що війна може закінчитися до кінця цього року або на початку наступного.

Такого прогнозу закінчення війни ще не було: у Раді шокували заявою

Фото: з відкритих джерел

Депутат Верховної Ради та представник оборонного комітету, Федір Веніславський, висловив думку, що шанси на завершення війни найближчим часом є, але точні терміни важко передбачити. За його словами, багато залежить від того, як ситуація буде розвиватися.

Щодо мобілізації, то на цей момент вона здійснюється за планами Генерального штабу, і немає підстав для введення додаткових змін або посилення цього процесу. Мобілізація, як зазначено, відбувається відповідно до існуючих стратегічних планів, і нововведення, такі як автоматичне внесення чоловіків на військовий облік, не змінюють основних підходів.

Відносно ракетно-дронових атак, то Росія, ймовірно, продовжуватиме такі напади, використовуючи накопичені ракети та дрони. Метою таких атак є підрив морального духу населення, зокрема в Україні, з метою примусити країну до капітуляції. Очікується, що ці терористичні удари будуть тривати, поки Росія не досягне своїх цілей.

Веніславський також зазначив, що інтенсивність обстрілів може значно знизитися після можливої зустрічі між лідерами України, США та Росії. За його словами, такий момент може стати відправною точкою для швидкого зниження бойових дій.

Як вже писали "Коментарі", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти вступу України до Європейського Союзу та акцентував увагу на фінансовій підтримці Києва, до якої також входять кошти Угорщини.



Джерело: https://tsn.ua/exclusive/koly-zakinchytsia-viyna-v-ukrayini-u-radi-zahovoryly-pro-novi-terminy-2949704.html
