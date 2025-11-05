logo

Такого прогноза окончания войны еще не было: в Раде шокировали заявлением
Такого прогноза окончания войны еще не было: в Раде шокировали заявлением

В парламенте оценили вероятность завершения войны в Украине в ближайшее время

Несмотря на многочисленные обстрелы и попытки российской армии расширить фронт войны, в Верховной Раде не исключается возможность завершения конфликта в Украине в ближайшее время. Отмечается, что существует вероятность того, что война может закончиться к концу этого года или в начале следующего.

Такого прогноза окончания войны еще не было: в Раде шокировали заявлением

Фото: из открытых источников

Депутат Верховной Рады и представитель оборонного комитета Федор Вениславский выразил мнение, что шансы на завершение войны в ближайшее время есть, но точные сроки трудно предсказать. По его словам, многое зависит от того, как ситуация будет развиваться.

Что касается мобилизации, то в настоящее время она осуществляется по планам Генерального штаба, и нет оснований для введения дополнительных изменений или усиления этого процесса. Мобилизация, как указано, происходит в соответствии с существующими стратегическими планами, и нововведения, такие как автоматическое внесение мужчин на военный учет, не изменяют основных подходов.

Относительно ракетно-дроновых атак, Россия, вероятно, будет продолжать такие нападения, используя накопленные ракеты и дроны. Целью таких атак является подрыв морального духа населения, в частности в Украине, с целью принудить страну к капитуляции. Ожидается, что эти террористические удары будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.

Вениславский отметил, что интенсивность обстрелов может значительно снизиться после возможной встречи между лидерами Украины, США и России. По его словам, такой момент может стать отправной точкой для скорейшего снижения боевых действий.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался против вступления Украины в Европейский Союз и акцентировал внимание на финансовой поддержке Киева, в которую также входят средства Венгрии.



Источник: https://tsn.ua/exclusive/koly-zakinchytsia-viyna-v-ukrayini-u-radi-zahovoryly-pro-novi-terminy-2949704.html
