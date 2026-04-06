Такого пекла ще не було за часів війни: розкрито моторошні деталі страшного удару РФ по Одесі

Мешканці Одеси поступово оговтуються після жорстокого обстрілу Росії

6 квітня 2026, 12:20
Клименко Елена

Одесити пережили потужний обстріл міста з боку російських військ у ніч на 6 квітня 2026 року, який залишив глибокий слід у пам’яті очевидців. Один із постраждалих розповів про події в ефірі "Новини Live", поділившись власним досвідом та тим, як йому вдалося вижити.

Фото: з відкритих джерел

Чоловік перебував вдома разом із матір’ю та дівчиною, коли розпочалася атака. За його словами, це був "найстрашніший обстріл у житті". Хлопець підкреслив, що хоч йому "пощастило відбутися легкою кров’ю", той момент залишився надзвичайно травматичним.

Перше попередження про підліт дронів "Шахед" мешканці почули, проте спершу не надали цьому значення. Другий дрон наблизився швидко і, глушачи мотор, миттєво завдав удару.

"Буквально 5 секунд — і вибух. Вікна повилітали, пил і дим заповнили кімнату. Нічого не видно. Все, що встиг, схопив і спустився вниз", — описує він той момент.

Після того як закінчилися найнебезпечніші хвилини, чоловік піднявся, щоб забрати гроші та документи, а потім допомагав тим, хто постраждав. Він виніс постраждалу дівчину до "швидкої", у якої був перелом і сильний синяк на нозі.

Очевидець зазначає, що житло і цінні речі вціліли лише завдяки випадковості: якби дрон трохи змінив траєкторію, квартира була б повністю зруйнована. Цей інцидент ще раз підкреслює загрозу для цивільного населення в Одесі та важливість посилення оборони міста від ударних дронів.

Портал "Коментар" вже писав, що в ніч на 6 квітня 2026 року російські окупанти завдали масованої атаки на Одесу, використовуючи ударні дрони. Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, дитячий садок та районна електропідстанція, що спричинило відключення електроенергії для тисяч сімей. Енергетики та ремонтні бригади працювали з перших годин, щоб відновити постачання світла.



