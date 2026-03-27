Такого немає ніде у світі: експерт ошелешив заявою про українських захисників неба
Такого немає ніде у світі: експерт ошелешив заявою про українських захисників неба

Грабський зазначив, що Україна створила глибоко ешелоновану ППО, яка показує "феноменальні результати"

27 березня 2026, 09:55
Клименко Елена

Україна фактично досягла світового рівня ефективності протиповітряної оборони (ППО), заявив військовий експерт, полковник запасу та учасник миротворчих місій Сергій Грабський. За його словами, українська ППО демонструє високі результати, але навіть у світі немає системи, здатної забезпечити стовідсоткове знищення ракет.

"Скажіть, будь ласка, в Ізраїлі всі ракети збиваються? Ні. Тому говорити про те, що в світі десь існує система ППО, яка забезпечує стовідсоткове збиття, неможливо. У своїх виступах я завжди підкреслюю три основні фактори напрямків розвитку протиповітряної оборони. Вони складаються з наступних елементів: перший – ударний наступальний елемент, другий – ударний оборонний і третій – пасивний оборонний", – пояснив Грабський в інтерв’ю "Українському Радіо". 

Перший, ударний наступальний елемент, передбачає ліквідацію бойових потужностей противника безпосередньо на його території. Експерт навів приклад удару по російських установках "Бастіон", з яких випускаються ракети "Циркон", а також операцію "Павутина", що входить у цю схему.

Другий елемент – ударний оборонний, спрямований на безпосереднє перехоплення та знищення ракет противника у повітрі. Третій, пасивний фактор ППО, передбачає захист об’єктів і перебування людей у спеціально обладнаних укриттях.

Грабський підкреслив, що українська система ППО глибоко ешелонована і вже демонструє феноменальні результати.  

"Поки триває війна, неможливо забезпечити стовідсоткове збиття всіх повітряних цілей", — додав він. 

Як вже писали "Коментарі", найбільша кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) серед мобілізованих українських військових спостерігається саме під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Причиною цього офіцерка батальйону "Свобода", Маргарита Омеляненко, називає низьку якість навчання та недостатню підготовку до реальних умов бойових дій.



