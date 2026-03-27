Такого нет нигде в мире: эксперт ошарашил заявлением об украинских защитниках неба

Украина фактически достигла мирового уровня эффективности противовоздушной обороны (ПВО), заявил военный эксперт, полковник запаса и участник миротворческих миссий Сергей Грабский. По его словам, украинское ПВО демонстрирует высокие результаты, но даже в мире нет системы, способной обеспечить стопроцентное уничтожение ракет.

Фото: из открытых источников

"Скажите, пожалуйста, в Израиле все ракеты сбиваются? Нет. Поэтому говорить о том, что в мире где-то существует система ПВО, которая обеспечивает стопроцентное убытие, невозможно. В своих выступлениях я всегда подчеркиваю три основных фактора направлений развития противовоздушной обороны." Грабский в интервью "Украинскому Радио".

Первый, ударный наступательный элемент предусматривает ликвидацию боевых мощностей противника непосредственно на его территории. Эксперт привел пример удара по российским установкам "Бастион", из которых выпускаются ракеты "Циркон", а также входящая в эту схему операцию "Паутина".

Второй элемент – ударный оборонный, направленный на непосредственный перехват и уничтожение ракет противника в воздухе. Третий, пассивный фактор ПВО, предусматривает защиту объектов и нахождение людей в специально оборудованных укрытиях.

Грабский подчеркнул, что украинская система ПВО глубоко эшелонирована и уже показывает феноменальные результаты.

"Пока идет война, невозможно обеспечить стопроцентное сбивание всех воздушных целей", — добавил он.

