Такого не переживала жодна країна: шокуючий прогноз наслідків вторгнення РФ в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого не переживала жодна країна: шокуючий прогноз наслідків вторгнення РФ в Україну

Україна займає одне з перших місць у світовому "антирейтингу", де молодь поступово стає рідкісним ресурсом

17 березня 2026, 09:35
Клименко Елена

Згідно з прогнозами ООН, до 2050 року Україна може стати країною з найменшою часткою молоді у світі. Якщо у 2000 році молоді люди віком 15-24 роки становили 14,8% від загальної чисельності населення, що відповідало 7,349 млн осіб, то до 2050 року їх кількість може зменшитися до 2,315 млн, що становитиме лише 6,6% населення країни. Такі дані наводяться у звіті World Population Highlights 2026: Youth.

Такого не переживала жодна країна: шокуючий прогноз наслідків вторгнення РФ в Україну

Фото: з відкритих джерел

Алекс Костюк, колишній професор Крістіанстадського університету у Швеції, підкреслює, що Україна активно очолює світовий "антирейтинг" за рівнем чисельності молоді, що робить її населення все більш старіючим. Костюк зазначає, що молодь у країні стає дефіцитним ресурсом, і це значно погіршує перспективи економічного розвитку та соціальної стабільності.

Аналіз демографічних даних показує, що протягом півстоліття кількість молодих людей в Україні зменшиться більше ніж у три рази. У порівнянні з іншими європейськими країнами, ситуація в Україні виглядає значно гірше. Так, у 2050 році частка молоді в таких країнах, як Угорщина (10,2%), Польща (11%), Словаччина (12%), Франція (12,7%) та Німеччина (15,4%), залишатиметься набагато вищою.

Костюк також звертає увагу, що ці країни успішно зберігають людський капітал, в той час, як Україна переживає серйозну демографічну кризу. Це частково пояснюється тим, що Україна фактично виконує роль "безпекового буфера", що впливає на її здатність утримувати і залучати молоде покоління. Зниження рівня народжуваності, еміграція та старіння населення є головними факторами, які підвищують ризики для економічної стабільності країни в майбутньому.

Як вже писали "Коментарі", російські війська здійснили ракетний удар по Запоріжжю вранці 17 березня, внаслідок чого постраждало вісім осіб. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



