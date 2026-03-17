Такого не переживала ни одна страна: шокирующий прогноз последствий вторжения РФ в Украину

Согласно прогнозам ООН, к 2050 году Украина может стать страной с наименьшей частью молодежи в мире. Если в 2000 году молодые люди в возрасте 15-24 лет составляли 14,8% от общей численности населения, что соответствовало 7,349 млн человек, то к 2050 году их количество может уменьшиться до 2,315 млн, что составит лишь 6,6% населения страны. Такие данные приводятся в отчете World Population Highlights 2026: Youth.

Алекс Костюк, бывший профессор Кристианстадского университета в Швеции, подчеркивает, что Украина активно возглавляет мировой "антирейтинг" по уровню численности молодежи, что делает ее население все более стареющим. Костюк отмечает, что молодежь в стране становится дефицитным ресурсом, что значительно ухудшает перспективы экономического развития и социальной стабильности.

Анализ демографических данных показывает, что в течение полувека количество молодых людей в Украине уменьшится более чем в три раза. По сравнению с другими европейскими странами ситуация в Украине выглядит значительно хуже. Так, в 2050 году доля молодежи в таких странах, как Венгрия (10,2%), Польша (11%), Словакия (12%), Франция (12,7%) и Германия (15,4%), будет оставаться гораздо выше.

Костюк также обращает внимание, что эти страны успешно сохраняют человеческий капитал, в то время как Украина переживает серьезный демографический кризис. Это частично объясняется тем, что Украина фактически исполняет роль "буфера безопасности", влияющего на ее способность удерживать и привлекать молодое поколение. Снижение уровня рождаемости, эмиграция и старение населения являются главными факторами, повышающими риски экономической стабильности страны в будущем.

