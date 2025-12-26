Такого не було за всі 4 роки війни: на Заході назвали місто, в якому Путін влаштував справжній терор

Країна-агресор за останні два тижні зосередила значну частину своєї військової могутності на ударах по Одесі – найбільшому морському порту України. Місто зазнає масованих атак дронів і ракет, які журналісти називають найінтенсивнішими за майже чотири роки повномасштабної війни. Про це повідомляє The New York Times.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Внаслідок обстрілів мешканці Одеси по кілька днів залишаються без електрики, опалення та води.

У матеріалі видання наводиться історія 64-річної Тетяни Рибак, яка через проблеми зі здоров'ям не може самостійно спуститися в укриття. Воду їй на сьомий поверх приносить соціальний працівник. Жінка зізнається, що постійні відключення та обстріли підривають психічний стан: під час чергової атаки вибухова хвиля трясла вікна та двері, а тікати не було куди.

Українці пов'язують посилення терору Одеси з відповіддю Росії на удари по її так званому "тіньовому флоту", який використовується для обходу санкцій під час експорту нафти. Якщо інші міста після інтенсивних атак іноді отримують перепочинок, то Одеса, за даними ЗМІ, перебуває під майже безперервним вогнем з самого ранку 12 грудня.

Основними цілями ударів залишаються портова та енергетична інфраструктура. Щонайменше дев'ятеро людей загинули. Позбавлені світла та газу одесити заряджають телефони у "Пунктах незламності" та магазинах, готують їжу на саморобних вуличних плитах, а продукти зберігають на підвіконнях. Деякі мешканці встановлюють у дворах генератори, щоб ділитися електрикою із сусідами.

Незважаючи на спроби зберігати стійкість, після майже тижня без світла терпіння частини городян почало вичерпуватись – повідомляється навіть про локальні протести. Особливо важко доводиться людям похилого віку в період новорічних свят. Багатьом їх ця війна стала особистої трагедією, остаточно розірвавши зв'язки Польщі з родичами у Росії, яких раніше вважали близькими.

