Такого не было за все 4 года войны: на Западе назвали город, в котором Путин устроил настоящий террор
Такого не было за все 4 года войны: на Западе назвали город, в котором Путин устроил настоящий террор

NYT описало жизнь обесточенной Одессы

26 декабря 2025, 09:27
Автор:
Кравцев Сергей

Страна-агрессор за последние две недели сосредоточила значительную часть своей военной мощи на ударах по Одессе – крупнейшему морскому порту Украины. Город подвергается массированным атакам дронов и ракет, которые журналисты называют самыми интенсивными за почти четыре года полномасштабной войны. Об этом сообщает The New York Times.

Такого не было за все 4 года войны: на Западе назвали город, в котором Путин устроил настоящий террор

Отключение света. Фото: из открытых источников

В результате обстрелов жители Одессы по несколько дней остаются без электричества, отопления и воды. 

В материале издания приводится история 64-летней Татьяны Рыбак, которая из-за проблем со здоровьем не может самостоятельно спуститься в укрытие. Воду ей на седьмой этаж приносит социальный работник. Женщина признается, что постоянные отключения и обстрелы подрывают психическое состояние: во время очередной атаки взрывная волна трясла окна и двери, а бежать было некуда.

Украинцы связывают усиление террора Одессы с ответом России на удары по ее так называемому "теневому флоту", который используется для обхода санкций при экспорте нефти. Если другие города после интенсивных атак иногда получают передышку, то Одесса, по данным СМИ, находится под почти непрерывным огнем с раннего утра 12 декабря.

Основными целями ударов остаются портовая и энергетическая инфраструктура. По меньшей мере девять человек погибли. Лишенные света и газа одесситы заряжают телефоны в "Пунктах незламності" и магазинах, готовят еду на самодельных уличных плитах, а продукты хранят на подоконниках. Некоторые жители устанавливают во дворах генераторы, чтобы делиться электричеством с соседями.

Несмотря на попытки сохранять стойкость, после почти недели без света терпение части горожан начало иссякать – сообщается даже о локальных протестах. Особенно тяжело приходится пожилым людям в период новогодних праздников. Для многих из них эта война стала личной трагедией, окончательно разорвав связи с родственниками в России, которых раньше считали близкими.

Читайте также на портале "Комментарии" - РФ снова накрыла огнем Одессу: куда прицельно ударил враг.




Источник: https://www.nytimes.com/2025/12/25/world/europe/ukraine-odesa.html
