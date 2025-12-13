logo_ukra

Такого не було за весь час війни: на Заході побачили прогрес у питанні встановлення миру в Україні
Такого не було за весь час війни: на Заході побачили прогрес у питанні встановлення миру в Україні

Bild фіксує, що переговори про припинення війни в Україні справді пожвавилися

13 грудня 2025, 11:23
Автор:
Кравцев Сергей

Дипломатична активність довкола війни в Україні помітно посилилася: мирні переговори зараз ведуться з безпрецедентною інтенсивністю за весь час повномасштабного конфлікту. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на власні джерела.

Такого не було за весь час війни: на Заході побачили прогрес у питанні встановлення миру в Україні

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, вже у понеділок, 15 грудня, у Берліні відбудеться саміт високого рівня за участю лідерів європейських держав, керівництва Євросоюзу та НАТО. Очікується прибуття президента України Володимира Зеленського. Крім того, як пише The Wall Street Journal, до німецької столиці особисто прилетять американські переговорники Стів Уіткофф та Джаред Кушнер, хоча раніше обговорювався формат відеоконференцій.

У Берліні цей крок розглядають як сигнал того, що Білий дім посилює тиск на сторони конфлікту та розраховує на швидке досягнення домовленостей. Джерела Bild стверджують, що нинішній раунд консультацій відбувається активніше, ніж будь-якої миті з лютого 2022 року.

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп чинить жорсткий тиск на Володимира Зеленського, підштовхуючи Київ до можливих поступок. Ситуацію ускладнює і внутрішнє політичне тло в Україні, ослаблене корупційним скандалом.

Одним із найчутливіших пунктів переговорів залишається питання Донбасу. Згідно з американською пропозицією, українські війська можуть бути виведені з частини Донецької області, яка надалі може набути статусу демілітаризованої зони. Також на переговорах планується обговорення гарантій безпеки для України, відновлення зруйнованих міст та долі заморожених російських активів.

При цьому, як зазначає таблоїд, у ЄС і США поки що немає єдиної позиції щодо використання цих коштів: низка європейських країн виступає за їхній прямий напрямок на підтримку України, тоді як Вашингтон пропонує створити спеціальний американський фонд відновлення. За даними джерел, неофіційним дедлайном, до якого Трамп хотів би побачити результат переговорів, вважається Різдво.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало зрозуміло, чи готові США дати Україні гарантії по 5 статті НАТО з юридичною силою.




Джерело: https://t.me/BILD_Russian/27053
