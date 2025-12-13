Такого не было за все время войны: на Западе увидели прогресс в вопросе установления мира в Украине

Дипломатическая активность вокруг войны в Украине заметно усилилась: мирные переговоры сейчас ведутся с беспрецедентной интенсивностью за все время полномасштабного конфликта. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным издания, уже в понедельник, 15 декабря, в Берлине состоится саммит высокого уровня с участием лидеров европейских государств, руководства Евросоюза и НАТО. Ожидается прибытие президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, как пишет The Wall Street Journal, в немецкую столицу лично прилетят американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, хотя ранее обсуждался формат видеоконференций.

В Берлине этот шаг рассматривают как сигнал того, что Белый дом усиливает давление на стороны конфликта и рассчитывает на скорое достижение договоренностей. Источники Bild утверждают, что нынешний раунд консультаций проходит активнее, чем в любой момент с февраля 2022 года.

По информации издания, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на Владимира Зеленского, подталкивая Киев к возможным уступкам. Ситуацию осложняет и внутренний политический фон в Украине, ослабленный коррупционным скандалом.

Одним из наиболее чувствительных пунктов переговоров остается вопрос Донбасса. Согласно американскому предложению, украинские войска могут быть выведены из части Донецкой области, которая в дальнейшем может получить статус демилитаризованной зоны. Также на переговорах планируется обсуждение гарантий безопасности для Украины, восстановления разрушенных городов и судьбы замороженных российских активов.

При этом, как отмечает таблоид, в ЕС и США пока нет единой позиции по использованию этих средств: ряд европейских стран выступает за их прямое направление на поддержку Украины, тогда как Вашингтон предлагает создать специальный американский фонд восстановления. По данным источников, неофициальным дедлайном, к которому Трамп хотел бы увидеть результат переговоров, считается Рождество.

