Такого не було з січня: РФ завдала наджорсткого удару по обласноу центру (ОНОВЛЕНО)

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Клименко Елена
Увечері 22 червня російські війська знову атакували місто Харків із застосуванням ударного безпілотника. Про черговий обстріл повідомив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що внаслідок атаки вже зафіксовано постраждалу.
Фото: з відкритих джерел
Близько 18:35 стало відомо, що ворожий дрон влучив у Салтівський район. Згодом уточнили, що вибух стався поруч із житловою багатоповерхівкою, що спричинило пошкодження в навколишній забудові та паніку серед мешканців. Унаслідок удару постраждала жінка: вона отримала поранення нижніх кінцівок. Медики оперативно надали їй допомогу, після чого її стан взяли під контроль лікарі.
Голова обласної адміністрації повідомив додаткові деталі, уточнивши, що постраждалій 48 років, і наразі вона перебуває під наглядом медичних працівників. На місце події були направлені екстрені служби — рятувальники, медики та правоохоронці, які займаються ліквідацією наслідків удару та фіксацією руйнувань.