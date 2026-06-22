Такого не було з січня: РФ завдала наджорсткого удару по обласноу центру (ОНОВЛЕНО)

Увечері 22 червня російські війська знову атакували місто Харків із застосуванням ударного безпілотника. Про черговий обстріл повідомив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що внаслідок атаки вже зафіксовано постраждалу.

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Близько 18:35 стало відомо, що ворожий дрон влучив у Салтівський район. Згодом уточнили, що вибух стався поруч із житловою багатоповерхівкою, що спричинило пошкодження в навколишній забудові та паніку серед мешканців. Унаслідок удару постраждала жінка: вона отримала поранення нижніх кінцівок. Медики оперативно надали їй допомогу, після чого її стан взяли під контроль лікарі.

Голова обласної адміністрації повідомив додаткові деталі, уточнивши, що постраждалій 48 років, і наразі вона перебуває під наглядом медичних працівників. На місце події були направлені екстрені служби — рятувальники, медики та правоохоронці, які займаються ліквідацією наслідків удару та фіксацією руйнувань.

Минулі сім днів стали надзвичайно складними для Харкова та Харківської області через активізацію російських обстрілів. Окупанти знову почали застосовувати керовані авіабомби (КАБи), завдаючи ударів по регіону. Особливу тривогу викликає те, що обласний центр не зазнавав атак із використанням такого озброєння з січня 2026 року, однак тепер російські війська відновили подібну тактику. Окремо повідомлялося, що того ж дня російські сили застосували керовані авіабомби по об’єкту енергетичної інфраструктури в передмісті Харкова. Під удар потрапила теплоелектроцентраль, яка забезпечує місто електроенергією та теплом. Внаслідок вибухів було пошкоджено критично важливий об’єкт, що вплинуло на стабільність енергопостачання в регіоні. Портал "Коментарі" вже писав, що Китай розширює інфраструктуру для імпорту зрідженого природного газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2", який перебуває під міжнародними санкціями. За даними джерел Reuters, Пекін готує до запуску другий імпортний термінал, що дозволить суттєво збільшити обсяги постачань і розвантажити вже діючі логістичні маршрути. Очікується, що нові можливості будуть повністю задіяні до жовтня.