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Такого не было с января: РФ нанесла сверхжесткий удар по областному центру (ОБНОВЛЕНО)

Глава Харьковской ОВА сообщил, что пострадала — 48-летняя женщина, которой медики сейчас оказывают необходимую помощь

22 июня 2026, 19:50
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Клименко Елена

Вечером 22 июня российские войска снова атаковали город Харьков с применением ударного беспилотника. Об очередном обстреле сообщил городской голова Игорь Терехов, отметив, что в результате атаки уже зафиксирована пострадавшая.

Такого не было с января: РФ нанесла сверхжесткий удар по областному центру (ОБНОВЛЕНО)

Фото: из открытых источников

Около 18:35 стало известно, что вражеский дрон попал в Салтовский район. Впоследствии уточнили, что взрыв произошел рядом с жилой многоэтажкой, что повлекло повреждение в окружающей застройке и панику среди жителей. В результате удара пострадала женщина: она получила ранение нижних конечностей. Медики оперативно оказали ей помощь, после чего ее состояние взяли под контроль врачи.

Глава областной администрации сообщил дополнительные детали, уточнив, что пострадавшей 48 лет, и в настоящее время она находится под наблюдением медицинских работников. На место происшествия были направлены экстренные службы – спасатели, медики и правоохранители, которые занимаются ликвидацией последствий удара и фиксацией разрушений.  

Прошедшие семь дней стали чрезвычайно сложными для Харькова и Харьковской области из-за активизации российских обстрелов. Оккупанты снова начали применять управляемые авиабомбы (КАБы), нанося удары по региону. Особую тревогу вызывает то, что областной центр не подвергался атакам с использованием такого вооружения с января 2026 года, однако теперь российские войска возобновили подобную тактику. Отдельно сообщалось, что в тот же день российские силы применили управляемые авиабомбы по объекту энергетической инфраструктуры в пригороде Харькова. Под удар попала теплоэлектроцентраль, обеспечивающая город электроэнергией и теплом. В результате взрывов был поврежден критически важный объект, что повлияло на стабильность энергоснабжения в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал , что Китай расширяет инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа из находящегося под международными санкциями российского проекта "Арктик СПГ-2". По данным источников Reuters, Пекин готовит к запуску второй импортный терминал, что позволит значительно увеличить объемы поставок и разгрузить уже действующие логистические маршруты. Ожидается, что новые возможности будут полностью задействованы до октября.



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