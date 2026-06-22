Такого не было с января: РФ нанесла сверхжесткий удар по областному центру (ОБНОВЛЕНО)

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Клименко Елена
Вечером 22 июня российские войска снова атаковали город Харьков с применением ударного беспилотника. Об очередном обстреле сообщил городской голова Игорь Терехов, отметив, что в результате атаки уже зафиксирована пострадавшая.
Фото: из открытых источников
Около 18:35 стало известно, что вражеский дрон попал в Салтовский район. Впоследствии уточнили, что взрыв произошел рядом с жилой многоэтажкой, что повлекло повреждение в окружающей застройке и панику среди жителей. В результате удара пострадала женщина: она получила ранение нижних конечностей. Медики оперативно оказали ей помощь, после чего ее состояние взяли под контроль врачи.
Глава областной администрации сообщил дополнительные детали, уточнив, что пострадавшей 48 лет, и в настоящее время она находится под наблюдением медицинских работников. На место происшествия были направлены экстренные службы – спасатели, медики и правоохранители, которые занимаются ликвидацией последствий удара и фиксацией разрушений.