Таких прикладів було безліч: експерт попередив про новй підступний крок США щодо України

Україні навряд чи вдасться домогтися від Сполучених Штатів угоди про гарантії безпеки, ратифікованої Сенатом, а покладатися лише на міжнародні зобов’язання в нинішніх умовах ризиковано. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи перспективи отримання Києвом американських гарантій.

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На запитання, чи зможе Україна вибороти угоду про гарантії безпеки, яку підтримають не лише президент США, а й Сенат, експерт відповів скептично. Він звернув увагу на те, що підписання міжнародного документа саме по собі не означає його безумовного виконання.

"Ні, не зможе вибороти. Я думаю, що ні. Я слабо вірю взагалі в інститут гарантій безпеки в нинішньому світі", — заявив Саакян.

На думку політолога, проблема полягає не лише в можливості укласти відповідну угоду, а й у тому, чи будуть її положення виконуватися на практиці. Навіть якщо домовленості матимуть офіційний статус, їхня ефективність залежатиме від політичної волі сторін і готовності дотримуватися взятих на себе зобов’язань.

Саакян наголосив, що Україна вже має підстави обережно ставитися до безпекових обіцянок, які не підкріплені дієвими механізмами виконання.

"А то коли президент США просто підписує, часто розриваються чи не виконуються угоди. Прикладів таких безліч", — зазначив політолог, пояснюючи свої сумніви щодо надійності можливих домовленостей із Вашингтоном.

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