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Таких примеров было множество: эксперт предупредил о новом коварном шаге США по отношению к Украине.

Политолог сомневается, что Украина сможет добиться ратифицированного Сенатом США договора безопасности, подчеркивает, что даже подписанные международные договоренности не всегда выполняются.

9 октября 2026, 11:05
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Клименко Елена

Украине вряд ли удастся добиться от Соединенных Штатов соглашения о гарантиях безопасности, ратифицированного Сенатом, а полагаться только на международные обязательства в нынешних условиях рискованно. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя перспективы получения по Киеву американских гарантий.

Таких примеров было множество: эксперт предупредил о новом коварном шаге США по отношению к Украине.

Фото: из открытых источников

На вопрос, сможет ли Украина добыть в борьбе соглашение о гарантиях безопасности, которое поддержат не только президент США, но и Сенат, эксперт ответил скептически. Он обратил внимание на то, что подписание международного документа само по себе не означает его безусловного исполнения.

"Нет, не сможет добыть в борьбе. Я думаю, что нет. Я слабо верю вообще в институт гарантий безопасности в нынешнем мире", — заявил Саакян.

По мнению политолога, проблема заключается не только в возможности заключить соответствующее соглашение, но и в том, будут ли его положения выполняться на практике. Даже если договоренности будут иметь официальный статус, их эффективность будет зависеть от политической воли сторон и готовности придерживаться взятых на себя обязательств.  

Саакян подчеркнул, что у Украины уже есть основания осторожно относиться к обещаниям безопасности, которые не подкреплены действенными механизмами выполнения.  

"А то когда президент США просто подписывает, часто разрываются или не выполняются соглашения. Примеров таких множество", — отметил политолог, объясняя свои сомнения в надежности возможных договоренностей с Вашингтоном.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что накануне зимы Россия может активизировать военное и информационное давление на Украину, пытаясь добиться уступок до конца года. В частности, Кремль может использовать угрозу ударов по энергетической инфраструктуре и тревожные прогнозы по зимнему периоду, чтобы усилить страх и неуверенность среди украинцев. Такую оценку высказал военный эксперт Роман Свитан.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kXK9htx61B4&t=3s
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