Таких масованих ударів Україна ще не бачила: стало відомо про небезпечний план помсти РФ

Російська Федерація активно розвиває власні морські безпілотні системи та готує основу для їх масового застосування у війні, зокрема з прицілом на удари по українській морській та портовій інфраструктурі. За оцінками української розвідки, загроза від водних дронів РФ поступово зростає — ще рік тому Москва лише починала проєктувати такі апарати, а сьогодні вже проводить польові випробування і намагається запустити серійне виробництво, хоча значна частина розробок досі носить експериментальний характер.

Фото: з відкритих джерел

Фіксують поодинокі випадки використання російських безпілотників над і під водою, серед яких згадують про безпілотні катери "Скат" і "Тритон", проте поки що їх застосування не можна назвати систематичним або ефективним. Водночас у розвідці переконані, що "Тритон" може бути орієнтований саме на удари по цивільних судам та об’єктах портової логістики України — що становить потенційну загрозу для безпеки торговельного флоту.

Плани Росії щодо випуску значної кількості таких апаратів — до 40 одиниць типу "Скат" щомісяця — дають підстави говорити про ймовірний перехід до тактики масованого застосування морських дронів у майбутньому.

Попри це, експерти вважають, що РФ суттєво запізнилася з розвитком цієї сфери, адже традиційні складові флоту — кораблі, підводні човни і морська авіація — довго були основою оборонних стратегій, а сучасні безпілотники сприймаються як вимушена альтернатива.

Для порівняння, Україна вже давно застосовує морські дрони, які пройшли значний шлях модернізації. Так, Служба безпеки України від 2022 року використовує безпілотні платформи Sea Baby, що перетворилися з традиційних "дронів‑камікадзе" на багатоцільові апарати з можливістю повернення після виконання завдання та здатністю нести великі корисні навантаження.

Українські морські безпілотники вже продемонстрували свою ефективність у реальних бойових умовах. За даними ЗМІ та спецслужб, Sea Baby уражали як військові, так і цивільні цілі російського "тіньового флоту", включно з нафтовими танкерами, а також були залучені до складних операцій із мінування та знищення кораблів противника у Чорному морі.

Поступове вдосконалення таких безпілотних платформ та досвід їх бойового застосування дозволяє Україні адаптувати ці технології до всіх умов оборони на морі, що істотно підвищує стратегічну гнучкість у протистоянні російській агресії.

