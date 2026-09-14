Таких атак Україна ще не знала: Ігнат розкрив нову тактику ударів РФ

Росія готує нові хвилі ударів по Україні одразу з кількох напрямків. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, попередивши, що загроза зберігається для цілої низки регіонів.

Юрій Ігнат. Фото: із відкритих джерел

За словами Ігната, на момент його заяви безпілотники вже атакували Одеську область. При цьому російські сили, ймовірно, можуть завдавати ударів також із півночі та сходу. Військові фіксують накопичення великої кількості безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння – саме такі апарати останнім часом застосовуються найактивніше.

Юрій Ігнат наголосив, що українська система протиповітряної оборони демонструє високий відсоток перехоплень. Проте повністю закрити повітряний простір неможливо через величезну площу країни. Частина безпілотників все ж таки здатна прориватися до логістичних об'єктів, залізничної інфраструктури та інших цілей.

Для відбиття атак задіяні авіація, зенітні ракетні комплекси, наземні підрозділи та інші елементи системи ППО. При цьому ситуація ускладнюється тим, що противник поєднує різні типи безпілотників, намагаючись знаходити слабкі місця в обороні.

Ігнат також пояснив зміну характеру російських атак. За його словами, наприкінці серпня Росія різко збільшила використання реактивних безпілотників. За місяць було зафіксовано близько 2800 таких апаратів проти приблизно 1500 у липні та всього 350 у червні.

За оцінкою спікера, значна частина реактивних дронів могла бути витрачена в серпні, після чого Росія знову зробила ставку на звичайні ударні БПЛА. Їхня перевага полягає у можливості долати великі відстані, тому зараз під загрозою опинилися, зокрема, західні області України.

"Ворог планує завжди якусь несподівану операцію для того, щоб застати зненацька нашу протиповітряну оборону", — заявив Ігнат.

Він попередив, що атаки можуть продовжуватись протягом усього дня і проходити кількома хвилями. Тому українцям необхідно залишатися у укриттях протягом усієї повітряної тривоги, незалежно від типу виявленого безпілотника.

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