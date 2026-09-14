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Таких атак Украина еще не знала: Игнат раскрыл новую тактику ударов РФ

Россия накопила значительное количество беспилотников, а удары могут продолжаться в течение всего дня

14 сентября 2026, 11:55
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Кравцев Сергей

Россия готовит новые волны ударов по Украине сразу с нескольких направлений. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, предупредив, что угроза сохраняется для целого ряда регионов.

Таких атак Украина еще не знала: Игнат раскрыл новую тактику ударов РФ

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По словам Игната, на момент его заявления беспилотники уже атаковали Одесскую область. При этом российские силы, предположительно, могут наносить удары также с севера и востока. Военные фиксируют накопление большого количества беспилотников с двигателями внутреннего сгорания – именно такие аппараты в последнее время применяются наиболее активно.

Юрий Игнат отметил, что украинская система противовоздушной обороны демонстрирует высокий процент перехватов. Однако полностью закрыть воздушное пространство невозможно из-за огромной площади страны. Часть беспилотников все же способна прорываться к логистическим объектам, железнодорожной инфраструктуре и другим целям.

Для отражения атак задействуются авиация, зенитные ракетные комплексы, наземные подразделения и другие элементы системы ПВО. При этом ситуация осложняется тем, что противник комбинирует разные типы беспилотников, пытаясь находить слабые места в обороне.

Игнат также объяснил изменение характера российских атак. По его словам, в конце августа Россия резко увеличила использование реактивных беспилотников. За месяц было зафиксировано около 2800 таких аппаратов против примерно 1500 в июле и всего 350 в июне.

По оценке спикера, значительная часть реактивных дронов могла быть израсходована в августе, после чего Россия вновь сделала ставку на обычные ударные БПЛА. Их преимущество заключается в возможности преодолевать большие расстояния, поэтому сейчас под угрозой оказались в том числе западные области Украины.

"Враг планирует всегда какую-то неожиданную операцию для того, чтобы застать врасплох нашу противовоздушную оборону", — заявил Игнат.

Он предупредил, что атаки могут продолжаться в течение всего дня и проходить несколькими волнами. Поэтому украинцам необходимо оставаться в укрытиях на протяжении всей воздушной тревоги, независимо от типа обнаруженного беспилотника. 

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