Таке раніше ніхто не міг навіть уявити: як Росія намагається врятувати танкери від атак дронів

Російські нафтові танкери почали оснащувати імпровізованими захисними конструкціями від українських безпілотників. На суднах з'являються металеві клітини та сітки, якими закривають найбільш уразливі ділянки. Такі заходи вже давно вживаються російськими військовими на суші, проте тепер подібна практика поширилася і на море.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Як пише Financial Times, аналітик судноплавної галузі Йорук Ісік опублікував відео танкера, який вийшов із Чорного моря через Босфор. Судно виявилося буквально обплутане сітками, а його бортами були підвішені штабельовані резервуари з водою. Сітка також закривала бічну частину містка, тоді як дах був захищений металевими конструкціями.

Ісік, який очолює стамбульську консалтингову компанію Bosphorus Observer, порівняв побачене з декораціями з "Божевільного Макса". За його словами, інший танкер, що знаходиться під санкціями — "Ризвель" — також помічений у Мармуровому морі з аналогічним захистом.

Причина очевидна: останніми місяцями Україна значно посилила удари по російському судноплавству у Чорному та Азовському морях, прагнучи ускладнити експорт російської нафти. Атаки вже вплинули на рішення судновласників. Керівник європейського напряму фрахтових ставок Argus Шил Бхаттачарджі заявив, що багато компаній зайняли вичікувальну позицію, воліючи не наражати суд на додатковий ризик.

Захисні конструкції з'являються навколо портової інфраструктури. У районі Новоросійська супутникові знімки зафіксували великі каркаси із сітками біля військово-морської бази, а також баржі та шлюзи, що перекривають підходи до гавані.

Таким чином, російська система захисту від українських дронів поступово виходить за межі сухопутних об'єктів. Тепер Москва намагається закрити від атак навіть нафтові судна, але сама необхідність перетворювати танкери на "бронекапсули" показує, наскільки вразливим стало судноплавство у Чорному морі.

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