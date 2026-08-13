Такое раньше никто не мог себе даже представить: как Россия пытается спасти танкеры от атак дронов

Российские нефтяные танкеры начали оснащать импровизированными защитными конструкциями от украинских беспилотников. На судах появляются металлические клетки и сетки, которыми закрывают наиболее уязвимые участки. Такие меры уже давно используются российскими военными на суше, однако теперь подобная практика распространилась и на море.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Как пишет Financial Times, аналитик судоходной отрасли Йорук Исик опубликовал видео танкера, который вышел из Черного моря через Босфор. Судно оказалось буквально опутано сетками, а по его бортам были подвешены штабелированные резервуары с водой. Сетка также закрывала боковую часть мостика, тогда как крыша была защищена металлическими конструкциями.

Исик, возглавляющий стамбульскую консалтинговую компанию Bosphorus Observer, сравнил увиденное с декорациями из "Безумного Макса". По его словам, другой находящийся под санкциями танкер — "Ризвель" — также замечен в Мраморном море с аналогичной защитой.

Причина очевидна: в последние месяцы Украина значительно усилила удары по российскому судоходству в Черном и Азовском морях, стремясь осложнить экспорт российской нефти. Атаки уже повлияли на решения судовладельцев. Руководитель европейского направления фрахтовых ставок Argus Шил Бхаттачарджи заявил, что многие компании заняли выжидательную позицию, предпочитая не подвергать суда дополнительному риску.

Защитные конструкции появляются и вокруг портовой инфраструктуры. В районе Новороссийска спутниковые снимки зафиксировали крупные каркасы с сетками возле военно-морской базы, а также баржи и шлюзы, перекрывающие подходы к гавани.

Таким образом, российская система защиты от украинских дронов постепенно выходит за пределы сухопутных объектов. Теперь Москва пытается закрыть от атак даже нефтяные суда, но сама необходимость превращать танкеры в "бронекапсулы" показывает, насколько уязвимым стало судоходство в Черном море.

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