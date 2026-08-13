logo

BTC/USD

63722

ETH/USD

1888.62

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Такое раньше никто не мог себе даже представить: как Россия пытается спасти танкеры от атак дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Такое раньше никто не мог себе даже представить: как Россия пытается спасти танкеры от атак дронов

Москва превратила нефтяные суда и порты в плавучие крепости, но владельцы танкеров все чаще предпочитают не рисковать

13 августа 2026, 11:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские нефтяные танкеры начали оснащать импровизированными защитными конструкциями от украинских беспилотников. На судах появляются металлические клетки и сетки, которыми закрывают наиболее уязвимые участки. Такие меры уже давно используются российскими военными на суше, однако теперь подобная практика распространилась и на море.

Такое раньше никто не мог себе даже представить: как Россия пытается спасти танкеры от атак дронов

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Как пишет Financial Times, аналитик судоходной отрасли Йорук Исик опубликовал видео танкера, который вышел из Черного моря через Босфор. Судно оказалось буквально опутано сетками, а по его бортам были подвешены штабелированные резервуары с водой. Сетка также закрывала боковую часть мостика, тогда как крыша была защищена металлическими конструкциями.

Исик, возглавляющий стамбульскую консалтинговую компанию Bosphorus Observer, сравнил увиденное с декорациями из "Безумного Макса". По его словам, другой находящийся под санкциями танкер — "Ризвель" — также замечен в Мраморном море с аналогичной защитой.

Причина очевидна: в последние месяцы Украина значительно усилила удары по российскому судоходству в Черном и Азовском морях, стремясь осложнить экспорт российской нефти. Атаки уже повлияли на решения судовладельцев. Руководитель европейского направления фрахтовых ставок Argus Шил Бхаттачарджи заявил, что многие компании заняли выжидательную позицию, предпочитая не подвергать суда дополнительному риску.

Защитные конструкции появляются и вокруг портовой инфраструктуры. В районе Новороссийска спутниковые снимки зафиксировали крупные каркасы с сетками возле военно-морской базы, а также баржи и шлюзы, перекрывающие подходы к гавани.

Таким образом, российская система защиты от украинских дронов постепенно выходит за пределы сухопутных объектов. Теперь Москва пытается закрыть от атак даже нефтяные суда, но сама необходимость превращать танкеры в "бронекапсулы" показывает, насколько уязвимым стало судоходство в Черном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — США удивили своим решением по захваченным танкерам "теневого флота" РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/f2f2a881-1d4d-47db-a7d9-c6c50ee29a6a?syn-25a6b1a6=1
Теги:

Новости

Все новости