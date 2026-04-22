"Таке не можна було навіть уявити": розкрито несподівану правду про страшну поразку РФ

У ніч проти 20 квітня українські безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе. Внаслідок влучань на об’єкті спалахнули масштабні пожежі, які спричинили нетипове явище — місцеві жителі повідомляли про так званий "нафтовий дощ". Краплі нафтопродуктів разом із забрудненим повітрям почали випадати після вибухів, що свідчить про серйозний вплив на довкілля та стан атмосфери в регіоні.

Атака відбулася в той момент, коли попередню пожежу на підприємстві ще не встигли повністю ліквідувати. За наявною інформацією, було уражено резервуарний парк, що й призвело до нового загоряння. Такі удари є частиною стратегії Сил оборони України, спрямованої на послаблення економічного потенціалу Росії, адже подібні об’єкти відіграють ключову роль у фінансуванні війни.

Офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш наголосив, що нинішні результати суттєво відрізняються від очікувань, які були ще нещодавно.

"Ще на початку 2025 року ми навіть не могли уявляти таких результатів. А у 2026 році весь березень, квітень кількість застосування українських дронів більша, ніж російських", – підкреслив він.

Військовий також звернув увагу, що російські сили регулярно атакують цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні потужності. У відповідь українські захисники зосереджуються на знищенні важливих для економіки та військової логістики цілей противника, серед яких і нафтопереробні заводи.

"Кожен раз, коли я бачу відео, особливо з Туапсе, то у мене аж душа радіє. Тому що нарешті в Росії з'явився свій прекрасний вулкан, який раз на декілька тиждень тижнів дає результати", — емоційно наголосив військовий.

