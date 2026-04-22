"Такое нельзя было даже представить": раскрыта неожиданная правда о страшном поражении РФ

В ночь на 20 апреля украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. В результате попаданий на объекте вспыхнули масштабные пожары, вызвавшие нетипичное явление — местные жители сообщали о так называемом "нефтяном дожде". Капли нефтепродуктов вместе с загрязненным воздухом начали выпадать после взрывов, что свидетельствует о серьезном влиянии на окружающую среду и состояние атмосферы в регионе.

Фото: из открытых источников

Атака произошла в тот момент, когда предварительный пожар на предприятии еще не успели полностью ликвидировать. По имеющейся информации, был поражен резервуарный парк, что и привело к новому возгоранию. Такие удары являются частью стратегии сил обороны Украины, направленной на ослабление экономического потенциала России, ведь подобные объекты играют ключевую роль в финансировании войны.

Офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш подчеркнул, что нынешние результаты существенно отличаются от ожиданий, которые были еще недавно.

"Еще в начале 2025 года мы даже не могли представлять такие результаты. А в 2026 году весь март, апрель количество применения украинских дронов больше, чем российских", — подчеркнул он.

Военный также обратил внимание, что российские силы регулярно атакуют гражданские объекты и критическую инфраструктуру, в том числе энергетические мощности. В ответ украинские защитники сосредотачиваются на уничтожении важных для экономики и военной логистики целей противника, в том числе и нефтеперерабатывающие заводы.

"Каждый раз, когда я вижу видео, особенно с Туапсе, то у меня душа радуется. Потому что наконец-то в России появился свой прекрасный вулкан, который раз в несколько неделю недель дает результаты", — эмоционально подчеркнул военный.

