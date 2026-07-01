Таке буде вперше з початку війни: озвучено гучну заяву про мегапотужну зброю в Україні

Україна веде переговори про пряме придбання антибалістичних ракет PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot. Якщо домовленостей буде досягнуто, це стане першим випадком, коли держава самостійно укладе контракт на закупівлю такого озброєння. Про це під час спільної пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Києві повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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За словами очільника Міноборони, переговорний процес уже триває, а укласти відповідні угоди планують найближчим часом.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб законтрактувати напряму закупівлю PAC-3, чого до цього ніколи не було. І я впевнений: нам вдасться це зробити в найближчий час", – заявив Федоров.

Міністр наголосив, що Сполучені Штати продовжують передавати Україні ракети для систем Patriot, однак наявних поставок недостатньо для повного покриття потреб української протиповітряної оборони. Саме тому Київ активно шукає додаткові джерела постачання.

Федоров повідомив, що разом із міжнародними партнерами Україна працює над новими механізмами отримання ракет, зокрема веде переговори з державами, які раніше не передавали Києву ракети PAC-3.

"Ми якраз з міністром оборони Швеції вчора говорили разом з президентом про це. В нас є деякі неочевидні рішення, як це робити, як залучати інших партнерів, які до цього ніколи не надавали нам PAC-3. Ми над цим працюємо, 24/7. Наше завдання, щоб таких ракет було більше", – наголосив він.

Окремо глава Міноборони нагадав, що за підтримки Німеччини Україна вже підписала масштабний контракт на постачання сотень ракет PAC-2 GEM-T, перші поставки яких очікуються наступного року.

Крім того, Київ веде переговори з окремими країнами щодо тимчасового отримання ракет із подальшим поверненням після виконання нових контрактів. За словами Федорова, саме завдяки такій співпраці вдалося отримати кілька десятків ракет, які допомогли відбивати російські повітряні атаки взимку. Україна планує продовжувати цю роботу, паралельно розширюючи прямі закупівлі сучасних засобів ППО.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз має намір і надалі поєднувати підтримку України з посиленням тиску на Росію. Саме така стратегія залишатиметься пріоритетом під час шестимісячного головування Ірландії в Раді ЄС. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час церемонії початку головування Ірландії в Дубліні.