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Недилько Ксения
Колишній народний депутат України, а нині колаборант Олег Царьов влаштував публічний розбір російського законодавства через неможливість громадян РФ законно захищатися від повітряних атак. За його словами, спроба збити український безпілотник із власної рушниці автоматично перетворює росіянина на правопорушника. Царьов зазначив, що через страх перед штрафами та конфіскацією зброї цивільне населення боїться чинити опір, що суттєво знижує шанси Москви на успіх у війні.
Олег Царьов
Колаборант детально процитував норми федерального закону "Про зброю", згідно з якими цивільний арсенал дозволено використовувати виключно для полювання, спорту чи самооборони. При цьому правила самооборони вимагають дій, які в умовах повітряного нальоту виглядають абсолютно абсурдно.
Зокрема, Царьов вказує на статтю 24, де зазначено, що застосуванню зброї має передувати чітко виражене попередження.
Ще більшою проблемою, на думку блогера, є жорстке табу на стрілянину в межах населених пунктів. За порушення цієї норми росіянам загрожує адміністративна відповідальність — штраф до 50 тисяч рублів та втрата ліцензії.
Підсумовуючи, діяч порівняв нинішню ситуацію з війнами минулого, коли народне ополчення діяло без оглядки на царські чи радянські укази. На його думку, сучасна російська паперова волокіта паралізує ініціативу людей.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дмитро Медведєв заявив, що Росія вистоїть лише, якщо виграє "СВО".