Колишній народний депутат України, а нині колаборант Олег Царьов влаштував публічний розбір російського законодавства через неможливість громадян РФ законно захищатися від повітряних атак. За його словами, спроба збити український безпілотник із власної рушниці автоматично перетворює росіянина на правопорушника. Царьов зазначив, що через страх перед штрафами та конфіскацією зброї цивільне населення боїться чинити опір, що суттєво знижує шанси Москви на успіх у війні.

Олег Царьов

"Почав писати пост про стрілянину по дронах і замислився про те, наскільки це узгоджується з російським законодавством, — ділиться міркуваннями Царьов, аналізуючи юридичні реалії РФ. — Виявляється, ніяк не узгоджується. Український безпілотник прилетів убивати росіян і руйнувати. А російський громадянин стріляти по ньому права не має".

Колаборант детально процитував норми федерального закону "Про зброю", згідно з якими цивільний арсенал дозволено використовувати виключно для полювання, спорту чи самооборони. При цьому правила самооборони вимагають дій, які в умовах повітряного нальоту виглядають абсолютно абсурдно.

Зокрема, Царьов вказує на статтю 24, де зазначено, що застосуванню зброї має передувати чітко виражене попередження.

"Спробуйте попередити безпілотник перед пострілом", — іронізує він, додаючи, що право ліквідувати БПЛА вогнепальною зброєю в Росії юридично закріплене лише за поліцією.

Ще більшою проблемою, на думку блогера, є жорстке табу на стрілянину в межах населених пунктів. За порушення цієї норми росіянам загрожує адміністративна відповідальність — штраф до 50 тисяч рублів та втрата ліцензії.

"Саме тому в моєму пості не було написано, де і хто стріляв, — зізнається Царьов, нарікаючи на внутрішню атмосферу в російському суспільстві. — У нас в країні достатньо скаржників і донощиків". Він запевнив, що у разі офіційного допиту заперечуватиме будь-яку участь в інцидентах, зазначаючи: "Якщо офіційно мене запитати, то я відповім: я не стріляв".

Підсумовуючи, діяч порівняв нинішню ситуацію з війнами минулого, коли народне ополчення діяло без оглядки на царські чи радянські укази. На його думку, сучасна російська паперова волокіта паралізує ініціативу людей.

"Так ми війну не виграємо, — констатує зрадник України, критикуючи чинну вертикаль влади в РФ. — А у нас досі бюрократа бояться більше, ніж ворога. На руках населення повно зброї. Законної. Легальної. Але застосовувати її проти ворога народ права не має і боїться".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дмитро Медведєв заявив, що Росія вистоїть лише, якщо виграє "СВО".