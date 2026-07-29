Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Бывший народный депутат Украины, а ныне коллаборант Олег Царев устроил публичный разбор российского законодательства из-за невозможности граждан РФ законно защищаться от воздушных атак. По его словам, попытка сбить украинский беспилотник из собственного ружья автоматически превращает россиянина в правонарушителя. Царев отметил, что из-за страха перед штрафами и конфискацией оружия гражданское население боится сопротивляться, что существенно снижает шансы Москвы на успех в войне.
Олег Царев
Коллаборант подробно процитировал нормы федерального закона "Об оружии", согласно которым гражданский арсенал разрешено использовать исключительно для охоты, спорта или самообороны. При этом правила самообороны требуют действий, которые в условиях воздушного налета смотрятся абсолютно абсурдно.
В частности, Царев указывает статью 24, где указано, что применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение.
Еще большей проблемой, по мнению блогера, является жесткое табу на стрельбу в пределах населенных пунктов. За нарушение этой нормы россиянам грозит административная ответственность – штраф до 50 тысяч рублей и потеря лицензии.
Подытоживая, деятель сравнил нынешнюю ситуацию с войнами прошлого, когда народное ополчение действовало без оглядки на царские или советские указы. По его мнению, современная российская бумажная волокита парализует инициативу людей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Медведев заявил, что Россия выстоит только, если выиграет "СВО".