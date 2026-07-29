«Так мы войну не выиграем»: Олег Царев раскритиковал запрет на использование гражданского оружия против дронов

Бывший народный депутат Украины, а ныне коллаборант Олег Царев устроил публичный разбор российского законодательства из-за невозможности граждан РФ законно защищаться от воздушных атак. По его словам, попытка сбить украинский беспилотник из собственного ружья автоматически превращает россиянина в правонарушителя. Царев отметил, что из-за страха перед штрафами и конфискацией оружия гражданское население боится сопротивляться, что существенно снижает шансы Москвы на успех в войне.

Олег Царев

"Начал писать пост о стрельбе по дронам и задумался о том, насколько это согласуется с российским законодательством, – делится соображениями Царев, анализируя юридические реалии РФ. – Оказывается, никак не согласовывается. Украинский беспилотник прилетел убивать россиян и рушить. А российский гражданин стрелять по нему права не имеет".

Коллаборант подробно процитировал нормы федерального закона "Об оружии", согласно которым гражданский арсенал разрешено использовать исключительно для охоты, спорта или самообороны. При этом правила самообороны требуют действий, которые в условиях воздушного налета смотрятся абсолютно абсурдно.

В частности, Царев указывает статью 24, где указано, что применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение.

"Попытайтесь предупредить беспилотник перед выстрелом", — иронизирует он, добавляя, что право ликвидировать БПЛА огнестрельным оружием в России юридически закреплено только за полицией.

Еще большей проблемой, по мнению блогера, является жесткое табу на стрельбу в пределах населенных пунктов. За нарушение этой нормы россиянам грозит административная ответственность – штраф до 50 тысяч рублей и потеря лицензии.

"Именно поэтому в моем посту не было написано, где и кто стрелял, — признается Царев, сетуя на внутреннюю атмосферу в российском обществе. — У нас в стране достаточно жалобщиков и доносчиков". Он заверил, что в случае официального допроса будет отрицать какое-либо участие в инцидентах, отмечая: "Если официально меня спросить, то я отвечу: я не стрелял".

Подытоживая, деятель сравнил нынешнюю ситуацию с войнами прошлого, когда народное ополчение действовало без оглядки на царские или советские указы. По его мнению, современная российская бумажная волокита парализует инициативу людей.

"Так мы войну не выиграем, — констатирует предатель Украины, критикуя действующую вертикаль власти в РФ. — А у нас до сих пор бюрократа боятся больше, чем врага. На руках у населения полно оружия. Законного. Легального. Но применять его против врага народ не имеет права и боится".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Медведев заявил, что Россия выстоит только, если выиграет "СВО".