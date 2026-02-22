Таїсія Повалій зовсім зʼїхала з глузду: що каже про майбутнє Києва

Співачка Таїсія Повалій під час ефіру на російському телебаченні зробила заяви щодо України та Києва, які викликали резонанс.

Таїсія Повалій про війну в Україні

У відповідь на запитання ведучого про те, чи "повернуться ще в Київ" і чи є Україна "матір’ю міст руських", Повалій сказала: "Київ — я не знаю, чи буде Україна. Але я дуже хочу, тому що там арештований мій дім. Мені дуже треба, щоб Київ був наш, російський".

Також вона заявила, що її "місія" — це "возз’єднання слов’янських народів", а "коли в нашу сім’ю повернуться всі сестри — мала Росія і велика Росія — тоді восторжествує добро".

Заяви артистки активно поширюються в соцмережах і викликають гостру реакцію користувачів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Повалій публічно підтримала політику Кремля та продовжила кар’єру в РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Український композитор Олександр Злотник висловився про співачок, які, за його словами, зрадили Україну та продовжують виступати і заробляти гроші в країні-окупанті РФ.

В інтерв’ю Дмитро Гордон Злотник зазначив, що Таїсія Повалій, Ані Лорак, Лоліта Мілявська та Наташа Корольова, на його думку, керуються передусім фінансовими інтересами.

"Я думаю, що для них поняття чогось святого: рідна земля, рідна мати – цього немає. А є одне – гроші. Ось гроші – і все", – сказав композитор.

Також він наголосив, що, на його переконання, ці артистки не відчувають особливої прихильності й до Росії, а орієнтуються виключно на матеріальну вигоду.

"Але для них гроші вирішують все. Ось хто їм платить – там вони і співають. У Росії почали їм платити більше, ось вони і переметнулися. Я не можу сказати, що їм тут було погано, але поклоніння Золотому тельцю... Адже найстрашніше випробування для людини – влада і гроші", – додав Злотник.

