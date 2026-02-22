Таисия Повалий совсем сошла с ума: что говорит о будущем Киева

Певица Таисия Повалий во время эфира на российском телевидении сделала вызвавшие резонанс заявления относительно Украины и Киева.

Таисия Повалий о войне в Украине

В ответ на вопрос ведущего о том, "вернутся ли еще в Киев" и является ли Украина "матерью городов русских", Повалий сказала: "Киев — я не знаю, будет ли Украина. Но я очень хочу, потому что там арестован мой дом. Мне очень нужно, чтобы Киев был наш, русский".

Также она заявила, что ее миссия — это воссоединение славянских народов, а когда в нашу семью вернутся все сестры — малая Россия и великая Россия тогда восторжествует добро.

Заявления артистки активно распространяются в соцсетях и вызывают острую реакцию пользователей.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России Повалий публично поддержала политику Кремля и продолжила карьеру в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский композитор Александр Злотник высказался о певицах, которые, по его словам, изменили Украине и продолжают выступать и зарабатывать деньги в стране-оккупанте РФ.

В интервью Дмитрий Гордон Злотник отметил, что Таисия Повалий, Ани Лорак, Лолита Милявская и Наташа Королева, по его мнению, руководствуются, прежде всего, финансовыми интересами.

"Я думаю, что для них понятие чего-то святого: родная земля, родная мать – этого нет. А есть одно – деньги. Вот деньги – и все", – сказал композитор.

Также он подчеркнул, что, по его убеждению, эти артистки не испытывают особой привязанности и к России, а ориентируются исключительно на материальную выгоду.

"Но для них деньги решают все. Вот кто им платит – там они и поют. В России начали им платить больше, вот они и переметнулись. Я не могу сказать, что им здесь было плохо, но поклонение Золотому тельцу... Ведь самое страшное испытание для человека – власть и деньги", – добавил Злотник.

