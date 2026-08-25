Таємний візит до Москви: чому США попросили Україну 3 дні не бити по РФ

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа минулого тижня попросили Україну тимчасово утриматися від ударів по території Росії. Зокрема, йдеться про Москву, Санкт-Петербург та північні регіони РФ. За інформацією журналіста Financial Times Міллера, американська сторона просила Київ не застосовувати ракети великої дальності та безпілотники для атак по цих цілях із понеділка по середу.

США попросили Україну не бити по РФ 3 дні. Фото з відкритих джерел

Як стверджує журналіст Financial Times, Україна погодилася на прохання тимчасово зупинити атаки по РФ. Причина пов'язана з перебуванням у Москві високопоставленого представника адміністрації США — директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа.

"США відправлять літак із високопоставленим чиновником до російської столиці, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією. Україна погодилася", — написав Міллер у соцмережі X.

Джон Реткліфф вирушив з Вашингтона 23 серпня. Спочатку американський урядовий літак прибув до Латвії, а 25 серпня директор ЦРУ продовжив маршрут до Москви. За даними Flightradar24, Boeing C-17A Globemaster III ВПС США з бортовим номером 07-7181 та позивним RCH4555 вилетів з Риги близько 08:50 за московським часом і приблизно о 10:04 приземлився в аеропорту Внуково.

Реткліфф прибув до російської столиці для переговорів з представниками РФ. Це його перший візит до Москви після призначення на посаду та водночас один з найвищих за рівнем візитів представників адміністрації Трампа до Росії.

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