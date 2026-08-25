Тайный визит в Москву: почему США попросили Украину 3 дня не бить по РФ

Представители администрации президента США Дональда Трампа на прошлой неделе попросили Украину временно удержаться от ударов по территории России. В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и северных регионах РФ. По информации журналиста Financial Times Миллера, американская сторона просила Киев не применять ракеты большой дальности и беспилотники для атак по этим целям с понедельника по среду.

США попросили Украину не бить по РФ 3 дня. Фото из открытых источников

Как утверждает журналист Financial Times, Украина согласилась по просьбе временно остановить атаки по РФ. Причина связана с пребыванием в Москве высокопоставленного представителя администрации США – директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа.

"США отправят самолет с высокопоставленным чиновником в российскую столицу, сообщают источники, знающие ситуацию. Украина согласилась", — написал Миллер в соцсети X.

Джон Рэтклифф отправился из Вашингтона 23 августа. Первоначально американский правительственный самолет прибыл в Латвию, а 25 августа директор ЦРУ продолжил маршрут в Москву. По данным Flightradar24, Boeing C-17A Globemaster III ВВС США с бортовым номером 07-7181 и позывным RCH4555 вылетел из Риги около 08:50 по московскому времени и примерно в 10:04 приземлился в аэропорту Внуково.

Ретклифф прибыл в российскую столицу для переговоров с представителями РФ. Это его первый визит в Москву после назначения на должность и одновременно один из самых высоких по уровню визитов представителей администрации Трампа в Россию.

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