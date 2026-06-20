Таємний переділ України: Макрон розкрив нові деталі договорняка Трампа та Путіна на Алясці

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна в Анкориджі влітку 2025 року могла стати одним із найдраматичніших епізодів війни в Україні. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, сторони були близькі до підписання угоди, яка передбачала масштабні територіальні поступки на користь Росії. Про це Макрон розповів у інтерв'ю французькому телебаченню.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За його словами, в той момент американська адміністрація виходила з припущення, що Україна не зможе довго чинити опір російському вторгненню, тому прагнула якнайшвидше домогтися припинення війни.

Французький лідер стверджує, що проект документа передбачав передачу Москві не лише окупованих районів, а й частини територій, які російська армія на той момент навіть не контролювала. Такий розвиток подій міг би фактично закріпити за Кремлем право на подальше розширення захоплених земель.

Ситуація змінилася після втручання у європейських союзників Києва. У середині серпня 2025 року до Вашингтона прибула спеціальна делегація європейських лідерів, яка виступила проти такого сценарію. Представники Європи переконали Білий дім, що Україна зберігає боєздатність та здатна продовжувати опір.

Макрон підкреслив, що саме успіхи української армії та стійкість суспільства стали головним чинником, який змінив ставлення Трампа до війни. За його словами, прогнози про швидку поразку України не виправдалися, а здатність країни витримати тиск Росії змусила американського лідера переглянути свої оцінки.

Президент Франції зазначив, що сьогодні Трамп сприймає Україну зовсім інакше, ніж на початку 2025 року. Якщо раніше у Вашингтоні допускали можливість швидкого завершення війни за рахунок поступок Москві, то тепер, за словами Макрона, американський лідер бачить в українцях сильну та надійну націю, яка довела свою здатність боротися навіть у найскладніших умовах.

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